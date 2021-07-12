Alma Store официально открывает новый магазин техники Apple со статусом Apple Premium Reseller. Самый большой в Азербайджане!

16 июля в ТРЦ "Dəniz Mall" официально откроется третий в стране Alma Store. Он станет самым большим магазином бренда в Азербайджане: его площадь - 167.6 квадратных метров.

Новый Alma Store - это место "знакомства" с техникой Apple. И центр профессиональной помощи. Все гости смогут лично ознакомиться с устройствами: посмотреть, удобно ли они лежат в руке и какие тактильные ощущения оставляют. Протестировать функции девайсов и, конечно, подобрать аксессуары для них. Консультанты Alma Store расскажут об особенностях моделей и помогут сделать правильный выбор. А при необходимости окажут квалифицированную помощь.

Что такое статус Apple Premium Reseller и почему Alma Store - лучший в своем классе?

Alma Store - это единственная в Азербайджане сеть магазинов техники Apple со статусом Apple Premium Reseller. Он означает:

постоянное наличие ассортимента продукции;

предоставление официальной международной гарантии;

обслуживание покупателей по высшему классу;

комплексный сервис;

принцип открытой выкладки: посетители могут познакомиться с интересующими девайсами еще до их покупки;

консультации и обучение. В секции Flex Table покупатели могут узнать, как настроить свой гаджет и как максимально использовать его потенциал.

И все это - в приятной обстановке, пронизанной атмосферой Apple.

Alma Store - это еще и центр компетенций Apple. Лучший в стране. При покупке наши консультанты помогут подготовить устройство к использованию еще до выхода из магазина. Наклеят защитное стекло, установят программы, а также перенесут ваши данные со старого девайса на новый. И окажут многие другие услуги, связанные с работой iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook.

Только 3 дня: специальные предложения в честь открытия

Открытие нового Alma Store - это прекрасный повод приобрести технику Apple. В честь праздника мы приготовили для вас специальные предложения на топовые продукты бренда.

Trade-in. Для тех, кто не знаком: это способ покупки, при котором вы сдаете свой старый iPhone в счет нового. Это быстро и удобно: вам не нужно переживать, удалили ли вы всю информацию со старого устройства. И не придется тратить тремя на поиск покупателей, встречи с ними.

Все намного проще: вы приносите свой старый iPhone в Alma Store и получаете выгоду до 600 AZN на покупку нового. Оставшуюся разницу можно оформить в рассрочку. Сумма зачета зависит от модели и состояния вашего смартфона. Наши специалисты оценивают его по 5 состояниям: "идеальный", "как новый", "хороший", "рабочий" и "битый". Итоговую стоимость эксперты назовут только после очной оценки девайса. Предложение распространяется на покупку:

iPhone 11 64 GB (Black, Purple);

iPhone 12 Pro 128 GB (Graphite, Gold, Pacific blue).

Беспроцентная рассрочка на 24 месяца. Вы можете воспользоваться предложением одного из 5 банков и оформить рассрочку на понравившийся продукт. Без переплат и скрытых платежей. Предложение распространяется на покупку:

iPhone 11 64 GB (Black, Purple);

iPhone 12 Pro 128 GB (Graphite, Gold, Pacific blue);

iPad 10,2 32 GB (Space gray);

MacBook Air M1 (Silver);

AirPods 2.

+ 1 дополнительный год гарантии. При покупке вы получите не 12, а 24 месяца официальной международной гарантии на ваше устройство. Вы можете быть спокойны: ваша техника под защитой, даже если выйдет из строя. Предложение распространяется на покупку:

iPad 10,2 32 GB (Space gray);

MacBook Air M1 (Silver);

AirPods 2.

Специальные предложения действуют только 16, 17 и 18 июля. И только в новом магазине Alma Store в ТРЦ "Dəniz Mall".

Чтобы гарантированно приобрести устройства в рамках акции, оформляйте предзаказ на сайте Alma Store. Это можно сделать в течение 8 дней: с 9 по 16 июля включительно или до окончания акционных продуктов! Забрать свое новое устройство от Apple вы сможете в день открытия магазина в ТРЦ "Dəniz Mall".

ВАЖНО! Мы заботимся о здоровье своих покупателей. И специально для вас мы организовали электронную очередь. При оформлении предзаказа на сайте вы можете онлайн выбрать время и дату, когда вам было бы удобно забрать ваши новые девайсы. На указанный вами номер телефон придет смс-код для получения электронного билета. У нас их три вида. Те, кто внесет предоплату, получат VIP-билет - только он дает приоритетность в очереди.

Приглашаем за покупками и отличным настроением в Alma Store! Мы будем рады разделить с вами этот праздник!

Когда: 16 июля, 10:00.

Где: ТРЦ "Dəniz Mall", первый этаж (проспект Нефтяников, 26a).