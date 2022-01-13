Азербайджанcкий мегапроект ЮГК формирует энергетическую карту региона и Европы

В свете новых реалий "Южный газовый коридор" предоставляет Европе возможность укрепить отношения с другими странами - поставщиками энергоресурсов.

Об этом сказала Trend американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман, передает Day.Az.

"ЕС сильно зависит от других стран в плане энергоснабжения, при этом не менее 54 процентов энергоносителей поступает из внешних источников. Маршрут из Азербайджана в Европу состоит из трех трубопроводов: Южно-Кавказского, Трансадриатического и Трансанатолийского, которые поставляют газ с месторождения "Шах Дениз" на Каспии. Проект также получил существенную поддержку со стороны США", - сказала она.

Как отметила эксперт, Европа сосредоточена на возобновляемых источниках энергии, особенно на энергии ветра, причем в таких странах, как Германия.

"Однако неправильное управление энергетической политикой, в том числе использование неэффективных форм возобновляемой энергии (ветряные турбины), и закрытие атомных электростанций создали дополнительные проблемы с энергоснабжением и усугубили энергетическую зависимость. Нереальные цели по потреблению энергии, выбросам углерода в сочетании с ограничением диверсификации источников энергии фактически увеличили зависимость ЕС от иностранных источников, что привело к энергетическому кризису. В свете этих событий и недавнего решения Алжира прекратить подачу газа в Марокко, которое затрагивает Испанию и другие части Южной Европы, диверсификация поставок энергии и поиск путей большей энергетической безопасности необходимы для Европы. В свете этих реалий "Южный газовый коридор" представляет собой важнейшую возможность для Европы укрепить свои отношения с другими странами - поставщиками энергоносителей. Из-за отсутствия доступа к стабильным возобновляемым источникам энергии доступ к газоснабжению - единственный выбор, который действительно есть у Европы на данный момент", - заключила Цукерман.

Проекты, инициированные Азербайджаном, формируют энергетическую карту региона и Европы. Основная цель Азербайджана - обеспечить энергетическую безопасность и внести свой вклад в глобальное развитие, достигнув при этом тесного сотрудничества между странами-производителями, странами-транзитерами и странами-потребителями. Учитывая глобальные тенденции в своей энергетической политике, Азербайджан всегда преследует последовательную цель по обеспечению энергетической безопасности, стабильности на внутреннем, региональном и глобальном уровнях. "Южный газовый коридор", который является наглядным проявлением этой цели, был сдан в эксплуатацию 31 декабря 2020 года, что стало историческим достижением для Азербайджана, его соседей и Европы. Это важный элемент энергетической безопасности Европы, который обеспечивает диверсификацию не только маршрутов, но и источников поставок.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января заявил, что в этом году страна экспортирует около 19 миллиардов кубометров газа. Более восьми миллиардов кубометров из этого объема будет экспортировано в Турцию по "Южному газовому коридору". Свыше семи миллиардов кубометров будет поставлено в Италию, а остальные объемы - транспортированы в Грузию, Болгарию и Грецию. Всего в Азербайджане ожидается добыча 45 миллиардов кубометров газа. Газовый потенциал страны позволяет как экспортировать определенные объемы, так и обеспечивать внутренний спрос. Интерконнекторы, которые могут быть подключены к "Южному газовому коридору", способны вывести азербайджанский газ еще на более широкую географию. В условиях газового кризиса в Европе значение "Южного газового коридора" для энергетической диверсификации и энергетической безопасности Европы становится еще более очевидным.