Обсуждено сотрудничество в сфере МСБ между Азербайджаном и Пакистаном - ФОТО
На полях азербайджано-пакистанского технологического форума 29 сентября были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.
Было отмечено, что в рамках форума прошла встреча с делегацией министерства информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана и представителями бизнес-сферы.
"Рад участвовать в укреплении сотрудничества между предпринимателями Азербайджана и Пакистана. Сегодня на азербайджано-пакистанском технологическом форуме мы проинформировали об инструментах поддержки стартапов и инициативах по развитию инноваций в Азербайджане", - говорится в публикации председателя правления агентства по развитию МСБ.
Мамедов отметил, что по итогам встречи состоялся обмен мнениями о будущих партнерских возможностях и планируемых мероприятиях Агентства по активизации сотрудничества с пакистанскими представителями малого и среднего бизнеса.
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