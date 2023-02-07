Черногория заинтересована в азербайджанских инвестициях в возобновляемую энергетику

Источник: Агентство международной информации Trend

Черногория открыта для инвестиций из Азербайджана в развитие зеленой энергетики страны.

Об этом сказал в интервью Trend во вторник вице-премьер и министр капитальных вложений Черногории Эрвин Ибрагимович, передает Day.Az.

Ибрагимович подчеркнул, что на сегодняшний день Черногория уже эффективно сотрудничает с инвесторами из Азербайджана.

"Учитывая потенциал Черногории в области ветровой, солнечной, а также гидроэнергетики, мы работаем над развитием индустрии возобновляемых источников энергии в нашей стране, и мы открыты для иностранных инвестиций, особенно для азербайджанских инвесторов, потому что у нас был большой опыт работы с инвесторами из вашей страны", - добавил он.

Министр также отметил, что между Азербайджаном и Черногорией установились не только продуктивные партнерские, но и дружественные отношения.

"Мы рады, что Азербайджан является нашим другом, и мы, безусловно, учитываем всю поддержку, которую можем получить от наших друзей. Очень важным, в данном аспекте, является газ, который обеспечит энергетическую независимость и устойчивость Черногории. На протяжении многих лет мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном. В частности, мы подписали множество меморандумов о взаимопонимании со страной, местными компаниями. Мы готовы содействовать строительству трубопровода на территории Черногории, через который газ из Азербайджана дальше будет попадать в страны Европы", - сказал Ибрагимович.

Он подчеркнул, что Черногория также готова стать транзитной страной в поставках газа из Азербайджана в Европу.

Отметим, что Черногория может получить доступ к азербайджанскоу газу через Ионическо-Адриатический трубопровод. Предусматривается, что трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

ТАР уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с разработчиками этого проекта, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Создана рабочая группа ТАР и IAP, которая регулярно проводит встречи с целью согласования технических вопросов соединения.