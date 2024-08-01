С чем связано поддержание стабильной учетной ставки?

Поддержание стабильной учетной ставки связано с формированием инфляционных тенденций в пределах целевого диапазона и, конечно же, с сохранением макроэкономической стабильности.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что решением Центрального банка Азербайджана, которое вступило в силу с сегодняшнего дня, учетная ставка была сохранена на уровне 7,25 процента, нижний предел процентного коридора - 6,25 процента, а верхний предел процентного коридора - 8,25 процента.

"Проценты по депозитам в последние месяцы также продолжают расти. Теперь системно значимые банки принимают годовые манатные депозиты под 10 процентов. Некоторое время назад они предлагали в среднем 6 процентов. ЦБ, который 2 ноября прошлого года снизил процентную ставку с 9 до 8,5 процента, в последний месяц прошлого года пошел на дополнительное снижение на 0,5 процента. Хотя в начале 2024 года этот подход был продолжен, процесс уже вступил в фазу стабилизации.

Макроэкономическая стабильность и текущий уровень цен на потребительском рынке заложили основу для этого решения, а обновление прогноза инфляции в пределах целевого диапазона связано с темпами номинального эффективного курса маната и изменениями регулируемых цен.

Когда Центральный банк меняет учетную ставку, наиболее часто задаваемый вопрос заключается в том, как это решение влияет на проценты по кредиту. Снизит ли снижение учетной ставки и проценты по кредиту? Что касается возможности удешевления кредитов, то на данный момент ставка дисконтирования не оказывает существенного влияния на эти проценты. Как уже отмечалось ранее, для этого требуется время. Это вовсе не связано с текущей деятельностью Центрального банка. Однако крайне важно, чтобы такие решения Центрального банка влияли не только на кривую доходности, но и на рынок кредитов и депозитов.

Очень важно поддерживать оптимальность ставок по кредитам с помощью других инструментов, включая учетную ставку, чтобы не было увеличения ставок по кредитам", - говорится в публикации.