Том ям: так ли полезно это экзотическое блюдо

Том ям, кисло-острый тайский суп, пришелся по вкусу многим из наших читателей. Мы решили беспристрастно изучить все ценные свойства Том яма, его побочные эффекты и противопоказания. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ делится с вами важной информацией.

Оценить по достоинству традиционное блюдо позволит изучение его состава и особенностей воздействия на организм. Суп "ускоряет" пищеварение, но противопоказан из-за остроты при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Рассмотрим все плюсы и минусы экзотического супа.

Чем полезен Том ям

Том ям, очень насыщенный суп с морепродуктами и специями, содержит полезные ингредиенты: кальций и магний, фосфор и железо, калий и натрий, клетчатку, витамины А и К, аминокислоты и белки.

Гурманы отмечают то, что угощение смогло объединить кислые, сладкие, соленые и пряные вкусы. Блюдо ценится не только за вкусовые качества, но и за благоприятное воздействие на здоровье человека.

Ценные свойства Том яма:

укрепляет иммунитет и сопротивляемость перед простудными заболеваниями,

борется с авитаминозом;

обладает противовоспалительными свойствами;

оказывает лечебное воздействие на дыхательную систему;

выводит из организма шлаки, токсины и тяжелые металлы;

улучшает работу почек и избавляет от отеков;

снижает уровень холестерина;

способствует быстрому похудению.

Кому может быть вредно это экзотическое блюдо

Как мы убедились, суп обладает многочисленными положительными качествами. Нельзя забывать о побочных эффектах и быть настороже. Не стоит есть острый суп на голодный желудок. Не рекомендуется употреблять острое блюдо, если у вас:

наблюдается зуд и раздражение кожи, аллергия на любой из компонентов супа;

имеются хронические сердечные заболевания;

язва желудка и панкреатит, гастрит с повышенной кислотностью.

Впервые пробовать экзотическое блюдо лучше начиная с маленькой порции. Нежелательно переусердствовать и в дальнейшем, чрезмерное потребление может привести к расстройству желудка. Также блюдо нельзя предлагать беременным женщинам и детям до 14 лет.

Интересно будет попробовать приготовить Том ян самостоятельно. В этом случае вы можете регулировать количество тех или иных ингредиентов. Например, сегодня добавить креветки, как в этом рецепте, а завтра поэкспериментировать с Том ямом с дорадо, о котором мы тоже писали.