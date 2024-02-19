Том ям: так ли полезно это экзотическое блюдо
Том ям, кисло-острый тайский суп, пришелся по вкусу многим из наших читателей. Мы решили беспристрастно изучить все ценные свойства Том яма, его побочные эффекты и противопоказания. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ делится с вами важной информацией.
Оценить по достоинству традиционное блюдо позволит изучение его состава и особенностей воздействия на организм. Суп "ускоряет" пищеварение, но противопоказан из-за остроты при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Рассмотрим все плюсы и минусы экзотического супа.
Чем полезен Том ям
Том ям, очень насыщенный суп с морепродуктами и специями, содержит полезные ингредиенты: кальций и магний, фосфор и железо, калий и натрий, клетчатку, витамины А и К, аминокислоты и белки.
Гурманы отмечают то, что угощение смогло объединить кислые, сладкие, соленые и пряные вкусы. Блюдо ценится не только за вкусовые качества, но и за благоприятное воздействие на здоровье человека.
Ценные свойства Том яма:
- укрепляет иммунитет и сопротивляемость перед простудными заболеваниями,
- борется с авитаминозом;
- обладает противовоспалительными свойствами;
- оказывает лечебное воздействие на дыхательную систему;
- выводит из организма шлаки, токсины и тяжелые металлы;
- улучшает работу почек и избавляет от отеков;
- снижает уровень холестерина;
- способствует быстрому похудению.
Кому может быть вредно это экзотическое блюдо
Как мы убедились, суп обладает многочисленными положительными качествами. Нельзя забывать о побочных эффектах и быть настороже. Не стоит есть острый суп на голодный желудок. Не рекомендуется употреблять острое блюдо, если у вас:
- наблюдается зуд и раздражение кожи, аллергия на любой из компонентов супа;
- имеются хронические сердечные заболевания;
- язва желудка и панкреатит, гастрит с повышенной кислотностью.
Впервые пробовать экзотическое блюдо лучше начиная с маленькой порции. Нежелательно переусердствовать и в дальнейшем, чрезмерное потребление может привести к расстройству желудка. Также блюдо нельзя предлагать беременным женщинам и детям до 14 лет.
Интересно будет попробовать приготовить Том ян самостоятельно. В этом случае вы можете регулировать количество тех или иных ингредиентов. Например, сегодня добавить креветки, как в этом рецепте, а завтра поэкспериментировать с Том ямом с дорадо, о котором мы тоже писали.
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