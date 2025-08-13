Женщина съела самое острое в жизни куриное крыло и долго жалела об этом

Пользовательница Reddit с ником Squoggs рассказала, как съела самое острое куриное крылышко в местном ресторане. По ее словам, они с мужем давно собирались попробовать наиболее жгучее блюдо, какое им только смогут предложить, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мне всегда хотелось испытать на себе действие перца Ghost Pepper или Reaper. Неподалеку от нас есть потрясающее заведение, где подают куриные крылышки и устраивают различные челленджи с острыми специями. Они не указывают жгучесть по шкале Сковилла, но перед дегустацией требуют подписать отказ от претензий", - написала автор.

По ее словам, когда им принесли крылышки, они оказались отвратительными на вкус. Блюдо было покрыто землистым и горьким соусом, сутью которого было исключительно придание невыносимой остроты. Девушка и ее муж доели свои порции, но вскоре их рты и пищеводы начали буквально гореть от остроты - им не хватало свежего воздуха и они не могли говорить.

Когда с помощью молока и мороженого паре удалось притушить невыносимое жжение, повар рассказал им, что острота соуса за счет комбинации несколько видов перцев достигала семи миллионов единиц по шкале Сковилла, которой измеряется острота перца. Это почти в три раза острее, чем самый жгучий на планете перец Pepper X.

Уже дома, выпив множество стаканов молока, автор снова испытала дискомфорт, но на этот раз - в желудке. Боль становилась все более нестерпимой, а внутренности горели. Девушка раз за разом принимала холодный душ и ложилась после этого на прохладный пол ванной комнаты в надежде приглушить это жжение.

"Меня начало рвать прямо на пол. Мне удалось попросить мужа включить душ. Меня продолжало рвать, и капли рвоты танцевали на полу вперемежку с каплями ледяного душа. Я лежала посреди всего этого, пока муж предлагал вызвать скорую. Но я знала, что лучший способ - это просто переждать. К счастью, рвота, похоже, вывела из моего организма остатки этого изобретения дьявола. Постепенно я начала приходить в себя", - заключила автор.