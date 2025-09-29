Назван состав имитации васаби для суши

Настоящий корень васаби заменяют в наборах суши для массового потребителя из-за его высокой цены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала "Газете.Ru" главный технолог сервиса доставки суши и роллов "Много лосося" Людмила Румянцева.

"Поскольку настоящий васаби - продукт элитный и скоропортящийся, для большинства ресторанов и магазинов он недоступен. На помощь приходит хитрая имитация", - объяснила эксперт.

По словам Румянцевой, зеленая паста, которую подают в доступных службах доставки суши и ресторанах японской кухни, не включает настоящий натертый корень растения Wasabia japonica. Основу соуса составляет обычный хрен - его содержание доходит до 99%.

Помимо хрена, в состав входят некоторые другие ингредиенты.

"Горчичный порошок - добавляет остроты. Кукурузный или рисовый крахмал - нужен для создания пастообразной текстуры. Куркума и шпинатный порошок - отвечают за ярко-зеленый цвет", - объяснила Румянцева.

Она добавила, что эти сухие ингредиенты смешиваются, после чего соединяются с водой, уксусом, иногда соевым маслом, сахаром и солью для баланса вкуса.

Технолог объяснила, что настоящий васаби для массового покупателя стоит слишком дорого. Он делается из растения Wasabia japonica, которое выращивают от полутора до трех лет в особых условиях: ему нужны проточная ледяная вода, полутень и определенная температура.

"Настоящий васаби обладает уникальным вкусовым профилем: его мягкая сладковатая нота плавно переходит в яркую остроту, которая поднимается в носовые пазухи и быстро исчезает, не оставляя длительного жжения", - рассказал она.

Эксперт отметила, что в традиционных ресторанах корень васаби трут прямо перед подачей.

"Такая недолговечность аромата, сложность выращивания и ручная обработка объясняют высокую стоимость продукта - цена качественного корня начинается от 200 евро за килограмм", - заключила технолог.