Кому нельзя есть куличи и почему это вредно

Пасхальный кулич - калорийное блюдо, которое нужно есть в умеренных количествах. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает Day.Az.

По ее словам, взрослым и здоровым людям без каких-либо сопутствующих заболеваний можно употребить без вреда для здоровья и фигуры от 100 до 200 граммов кулича в зависимости от массы тела, роста и пола человека.

- Пасхальный кулич - это сдобное тесто, которое достаточно калорийное. В состав классического кулича входят мука, масло, сахар. Также часто включаются достаточно калорийные добавки, такие как сухофрукты, цукаты, орехи, которые значительно повышают энергетическую ценность кулича. А шапочка из глазури содержит сахар и дополнительно повышает калорийность данного продукта, - пояснила диетолог.

Чтобы снизить калорийность кулича, эксперт посоветовала добавлять меньше сахара в тесто, а также частично использовать сахарозаменители или яблочное пюре.

- Также можно уменьшить количество добавок в виде орехов, цукатов и использовать более диетические варианты глазури, - предложила Русакова.

Специалист предупредила, что при наличии хронических заболеваний, таких как сахарный диабет и ожирение, кулич есть нежелательно.

- Тем не менее, если человек не нарушает "дозу" 100-200 граммов и соблюдает правильный рацион во время оставшихся приемов пищи, вреда для здоровья от такой порции быть не должно, - заключила собеседница "ВМ".