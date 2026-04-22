Какие таблетки нельзя запивать кофе

Лекарства от кашля, содержащие эфедрин или теофиллин, антибиотики, анальгетики, бета-блокаторы и седативные средства нельзя запивать кофе, рассказал "Газете.Ru" ассистент кафедры клинической фармакологии им. Белоусова Пироговского Университета Антон Сафонов, передает Day.Az.

"Утро многих из нас начинается с чашки кофе. Если нужно еще и выпить таблетку, рука тянется к той же чашке. Кажется, что это удобно, но кофе может кардинально изменить действие лекарства, сделав его либо бесполезным, либо опасным. Кофеин - мощный стимулятор центральной нервной системы. Он учащает сердцебиение, повышает давление, тонизирует сосуды. Когда мы смешиваем его с лекарством, возможны три сценария: усиление побочных эффектов (вплоть до токсичности), ослабление терапевтического действия или непредсказуемая нагрузка на сердце и нервную систему", - объяснил врач.

Так, в частности, с кофе нельзя принимать лекарства от кашля, содержащие эфедрин или теофиллин. Это бронхорасширяющие средства, которые назначают при астме и обструктивных заболеваниях легких.

"Кофеин химически близок к теофиллину и действует на те же рецепторы. Когда вы принимаете их вместе, происходит эффект "суммирования": нервная система перевозбуждается, пульс учащается до критических значений, развивается тремор рук, бессонница, возможны тяжелые аритмии. Также с кофе нельзя пить некоторые антибиотики, например ципрофлоксацин, левофлоксацин, которые замедляют выведение кофеина из организма. В присутствии этих препаратов кофеин "задерживается" в два-три раза дольше обычного. Обычная чашка кофе может вызвать эффект передозировки: сердцебиение, резкое повышение давления, паническую атаку. При этом эффективность антибиотика не страдает, но страдает пациент", - заметил врач.

Еще одна группа препаратов, которые нельзя запивать кофе, - анальгетики и противовоспалительные.

"Существуют комбинированные препараты, которые мы часто принимаем в период ОРВИ или при головной боли. В их состав могут входить ацетилсалициловая кислота, парацетамол и кофеин. Если совместить прием такого препарата с чашкой кофе, можно легко получить передозировку кофеином со всеми нежелательными последствиями. Бета-блокаторы тоже можно внести в список. Они снижают частоту сердечных сокращений и давление. Кофеин действует противоположно: он учащает пульс и сужает сосуды. Фактически, кофе нивелирует эффект препарата. Кроме того, на фоне бета-блокаторов действие кофеина становится более длительным и непредсказуемым", - рассказал доктор.

Наконец, не стоит совмещать кофе с седативными и снотворными. Кофеин блокирует рецепторы, с которыми работают эти препараты. В лучшем случае лекарство просто не подействует. В худшем, по словам врача, вы получите перевозбужденную нервную систему на фоне химического угнетения, что чревато тревогой, кошмарными снами и вегетативными кризами.

"Отдельно хочу сказать о простом, но важном правиле: запивать лекарства можно только чистой водой комнатной температуры. Относитесь к кофе как к лекарству. Он имеет свои показания, противопоказания и требует уважительного соседства с другими препаратами", - заключил врач.