Кабачки как из корейского кафе за 30 минут

Шеф-повар Святослав Спиваков показал, как безвкусные по мнению многих кабачки превратить в закуску, которая напоминает корейские салаты из гастромаркетов. Их часто берут на природу: то и морковки, то из "спаржи", а кабачковый вариант не хуже. К тому же, более полезный, потому что сделан своими руками.

Мариновать надо свежие кабачки?

для кабачков по-корейски надо не просто нарезать овощи, а слегка прогреть их с ароматным маслом, объяснил шеф в разговоре с DAY.RU. Нарезают кабачки одинаковыми кубиками или брусочками, чтобы все приготовились одномоментно.

Какие специи добавить к кабачкам?

Затем для закуски готовится маринад. К обжаренным кабачкам добавляют:

соль;

немного сахара;

чеснок;

паприку;

острый перец;

немного воды;

уксус.

В специях овощи оставляю на 20-25 минут при комнатной температуре или чуть дольше в холодильнике. По вкусу в салат также добавляют морковь или болгарский перец, но в очень ограниченном количестве, а то дополнительные ингредиенты перетянут на себя внимание.

Что еще сделать с кабачками?

На самом деле из кабачков можно приготовить массу закусок, помимо икры и оладьев. Например, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая делилась рецептом хрустящих кабачков.

Молодые плоды нарезают брусочками, обмакиваю во взбитое яйцо и обваливают в смеси манки или сухарей с солью, паприкой и куркумой. После все обжаривают на среднем огне до румяной корочки.

Подают кабачки фри с соусом из майонеза, сметаны, плавленого сыра, чеснока, перца и зеленого лука.