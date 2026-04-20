Кабачки как из корейского кафе за 30 минут
Шеф-повар Святослав Спиваков показал, как безвкусные по мнению многих кабачки превратить в закуску, которая напоминает корейские салаты из гастромаркетов. Их часто берут на природу: то и морковки, то из "спаржи", а кабачковый вариант не хуже. К тому же, более полезный, потому что сделан своими руками.
Мариновать надо свежие кабачки?
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, для кабачков по-корейски надо не просто нарезать овощи, а слегка прогреть их с ароматным маслом, объяснил шеф в разговоре с DAY.RU. Нарезают кабачки одинаковыми кубиками или брусочками, чтобы все приготовились одномоментно.
Какие специи добавить к кабачкам?
Затем для закуски готовится маринад. К обжаренным кабачкам добавляют:
- соль;
- немного сахара;
- чеснок;
- паприку;
- острый перец;
- немного воды;
- уксус.
В специях овощи оставляю на 20-25 минут при комнатной температуре или чуть дольше в холодильнике. По вкусу в салат также добавляют морковь или болгарский перец, но в очень ограниченном количестве, а то дополнительные ингредиенты перетянут на себя внимание.
Что еще сделать с кабачками?
На самом деле из кабачков можно приготовить массу закусок, помимо икры и оладьев. Например, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая делилась рецептом хрустящих кабачков.
Молодые плоды нарезают брусочками, обмакиваю во взбитое яйцо и обваливают в смеси манки или сухарей с солью, паприкой и куркумой. После все обжаривают на среднем огне до румяной корочки.
Подают кабачки фри с соусом из майонеза, сметаны, плавленого сыра, чеснока, перца и зеленого лука.
