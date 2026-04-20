Кабачки как из корейского кафе за 30 минут

Шеф-повар Святослав Спиваков показал, как безвкусные по мнению многих кабачки превратить в закуску, которая напоминает корейские салаты из гастромаркетов. Их часто берут на природу: то и морковки, то из "спаржи", а кабачковый вариант не хуже. К тому же, более полезный, потому что сделан своими руками. 

Мариновать надо свежие кабачки?

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, для кабачков по-корейски надо не просто нарезать овощи, а слегка прогреть их с ароматным маслом, объяснил шеф в разговоре с DAY.RU. Нарезают кабачки одинаковыми кубиками или брусочками, чтобы все приготовились одномоментно.

Какие специи добавить к кабачкам?

Затем для закуски готовится маринад. К обжаренным кабачкам добавляют:

  • соль;
  • немного сахара;
  • чеснок;
  • паприку;
  • острый перец;
  • немного воды;
  • уксус.

В специях овощи оставляю на 20-25 минут при комнатной температуре или чуть дольше в холодильнике. По вкусу в салат также добавляют морковь или болгарский перец, но в очень ограниченном количестве, а то дополнительные ингредиенты перетянут на себя внимание. 

Что еще сделать с кабачками?

На самом деле из кабачков можно приготовить массу закусок, помимо икры и оладьев. Например, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая делилась рецептом хрустящих кабачков.

Молодые плоды нарезают брусочками, обмакиваю во взбитое яйцо и обваливают в смеси манки или сухарей с солью, паприкой и куркумой. После все обжаривают на среднем огне до румяной корочки. 

Подают кабачки фри с соусом из майонеза, сметаны, плавленого сыра, чеснока, перца и зеленого лука.