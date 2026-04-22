Простой рецепт закуски из лука и сыра

Угощение из двух ингредиентов готовится хоть в духовке, хоть на открытом огне.

Во время выездов на природу, которые порой бывают весьма спонтанными, не хочется тащить с собой половину холодильника. Однако шашлыку часто не хватает гарниров и закусок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, кулинары предложили сварить кашу из топора - точнее, из лука и сыра. По идее, обычный репчатый лук делят пополам и запекают слоями с сыром, специями и маслом. В процессе приготовления овощ становится мягким и сладковатым, а сыр образует румяную корочку.

Важно, что после запекания всех лепестков лук собирают обратно в половинки, снова выкладывают на противень и запекают при 180°C около 20 минут.

Магия, как обычно, кроется в деталях.

Какие специи подобрать к луку?

Свежий лук специй не любит, потому как сам резок. Готов соревноваться разве что с уксусом и чесноком. Запеченный становится слаще, поэтому его натуру раскроют:

щепотка паприки или чили;

тимьян или розмарин;

капля бальзамика.

Как приготовить лук с сыром на мангале?

На природе, где речи о духовке не идет, рекомендуется завернуть лук с сыром в фольгу и положить на остывающие угли или решетку. Через 15-20 минут будет готово.