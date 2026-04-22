В Китае роботы в ресторане сканируют лица посетителей и предлагают им блюда на основе полученных данных, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным местных СМИ, в Ханчжоу уже несколько заведений на протяжении последних месяцев используют автоматизированные кухни. Один из наиболее заметных проектов - 24 Jieqi Robot Restaurant в районе Сиху, где восемь роботов выполняют основные функции: принимают заказы, готовят блюда, подают еду и убирают. По оценкам, они берут на себя до 60 процентов нагрузки кухонного персонала.

Перед оформлением заказа система проводит анализ клиентов: с помощью сканирования лица и языка, а также анкетирования, формируется профиль посетителя. На основе этих данных робот предлагает блюда, ориентированные на состояние здоровья, образ жизни и предпочтения клиента.

Меню включает более 100 позиций, среди которых традиционные китайские блюда. Разработчики утверждают, что роботы воспроизводят техники профессиональных поваров, используя накопленные данные о температурных режимах и движениях при готовке. Это позволяет стандартизировать качество блюд.

Реакция общества на такие изменения остается неоднозначной. Одни пользователи отмечают удобство, скорость обслуживания и снижение цен, другие выражают обеспокоенность возможным сокращением рабочих мест и снижением роли человека в сфере услуг.