В Норвегии открылся крупнейший в мире завод по производству биогаза

Крупнейший в мире завод по сжижению биогаза (биометана) официально открылся в Норвегии. В церемонии принимала участие сама премьер-министр страны Эрна Солберг, передает Day.Az со ссылкой на Newsland.

Терминал построила рядом с целлюлозно-бумажным комбинатом Norske Skog Skogn шведская компания Puregas Solutions. Промышленные отходы фабрики и станут сырьем для производства биометана, который потом будет сжижаться на СБГ-заводе.

Согласно проекту, предприятие обрабатывает до 3 тыс кубометров биогаза в час, сообщает LNG World News. Полученный СБГ будет использоваться для заправки транспортных средств общего пользования, чьи двигатели работают на сжиженном газе.

Стоит отметить, что этот завод стал крупнейшим в мире только потому, что подобных предприятий пока насчитываются единицы. Однако в ближайшем будущем ситуация изменится.

Голландская компания Rolande LNG также готова начать промышленное производство сжиженного биогаза для автомобильных двигателей. Этот проект получил финансирование от европейской программы Connecting Europe Facility (CEF).

Rolande LNG строит два завода по производству биометана и четыре линии по сжижению газа в Нидерландах и Бельгии. У компании уже есть восемь СПГ-заправок, и она собирается реализовывать свой СБГ с помощью этих заправочных станций. Причем у голландцев имеется амбициозный план покрыть сетью таких заправок всю Западную Европу.

Не отстают от севера и запада Европы и на юге. Итальянский газотранспортный оператор Snam и американская Baker Hughes, а GE Company (BHGE) подписали контракт на создание четырех СПГ-микрозаводов, которые будут производить топливо для крупнотоннажного грузового автотранспорта и морских судов.

Совокупное годовое производство СПГ на всех четырех предприятиях составит 140 тыс тонн в год. Причем это будет не только собственно природный газ, но и биометан, полученный из городских отходов и агропромышленной биомассы.

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