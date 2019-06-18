Среди Apple самыми ломающимися оказались модели iPhone 6, 5S, 5 и 6S, у Samsung - A5, S3 и A3.

Iphone оказался самым ломающимся смартфоном, на его долю пришлась одна треть всех ремонтируемых, сообщает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Второе место занял Samsung - 18%. Доля смартфонов от китайских производителей возросла до 27% в 2019 году, в то время как годом ранее их было 17%. Лидерами среди них оказались смартфоны Xiaomi (12%) и Huawei (9,6%).

Среди Apple самыми ремонтируемыми оказались iPhone 6, 5S, 5 и 6S, а у Samsung - A5, S3 и A3. Среди китайских брендов лидирующую позицию заняли Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Чаще всего владельцы iPhone жаловались на поломку батареи (30%), а у Samsung такая проблема встречалась лишь в 17% случаев, у китайских смартфонов - в 14%.

Китайские смартфоны чаще всего отдавались на починку из-за поломки экрана (56%), а Samsung - из-за необходимости ремонта корпуса экрана.

Стоимость ремонта относительно цены смартфона была наиболее высокой у Xiaomi - 30%, у Samsung - одна четвёртая, и всего 13% - у Apple.

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