Пользователи WhatsApp, Instagram и Facebook сообщили о сбое в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Технические неполадки в работе сервисов в основном наблюдаются в Великобритании, Франции, Германии, США, России и ряде других стран.



Отмечается, что около 91% пользователей WhatsApp жалуются на проблемы с подключением к серверу, 6% - на проблемы с сайтом, а 1% - с авторизацией. Пользователи Instagram жалуются на проблемы при загрузке - 83%, со входом - 9% и доступом к веб-сайту - 7%. Пользователи Facebook сообщают о затруднениях с доступом к веб-сайту - 82% и с входом в соцсеть - 17%.



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