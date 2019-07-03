Чем опасен оставленный под солнцем смартфон - ОТВЕТ ЭКСПЕРТОВ
Жаркая погода, наличие вирусных приложений и механические повреждения на смартфоне могут привести к его перегреву и даже взрыву. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты, передает Day.Az.
Ранее в среду следственное управление СК РФ по Курганской области сообщило, что в Кургане погиб 7-летний ребенок. Следственные органы выясняют обстоятельства его гибели. При этом пользователи соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, сообщают, что у ребенка взорвался в руках мобильный телефон.
По словам руководителя Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгения Лифшица, летом в жару гаджеты легко нагреваются, от этого у них может взорваться батарея.
"Надо не перегревать девайсы, особенно летом и в условиях жары. На зарядке они всегда греются, а если попадут под прямые лучи солнца, то устройство может и взорваться", - сказал он.
Директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, в свою очередь сообщил, что смартфоны могут взорваться от короткого замыкания.
"Есть немалая вероятность, что причиной инцидента стала устаревшая проводка и короткое замыкание. Иначе нужно разбираться с конкретной маркой телефона и условиями эксплуатации, поврежденность батареи и механизмов, могла ли быть нагрузка из-за вирусных приложений", - отметил он.
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