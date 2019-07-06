Более десяти миллионов пользователей загрузили из Google Play приложение "Обновление для Samsung" и стали жертвами обмана. Об этом сообщает компания CSIS, которая работает в области кибербезопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, данное приложение предлагает пользователям пакеты улучшений, которые предоставляет якобы официальный разработчик.

Уточняется, что после его скачивания юзеры оказываются на странице updato.com со множеством рекламных объявлений, которые предлагается убрать за $9.

Кроме того, приложение предлагает пользователям годовую подписку на обновления смартфона за $34,9 доллара, однако осуществляется она не через Google Play.

Ко всему прочему, если юзер использует функцию "загрузить обновления бесплатно", то скорость скачивания будет очень маленькой, а соединение постоянно прерываться.

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