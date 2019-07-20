Instagram дал возможность большему количеству пользователей скрывать лайки к своим постам.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Функцию начали тестировать в Канаде ещё в мае. У некоторых пользователей появилась возможность скрыть счётчик лайков от остальных. Сами владельцы аккаунтов при этом могли посмотреть количество сердечек под фотографией в любое время. Сейчас опция стала доступной ещё в 6 странах: Ирландия, Италия, Япония, Бразилия, Австралия и Новая Зеландия.

Instagram хочет, чтобы с этим нововведением люди "сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают". Возможно, пользователи начнут выкладывать больше фото, которые им нравятся вместо того, чтобы пытаться собрать как можно больше лайков.

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