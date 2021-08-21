Новая функция появится в WhatsApp

Администрация WhatsApp в 2021 году внедрила в мессенджер ряд функций, призванных повысить приватность, а также улучшить пользовательский опыт. Одним из самых интересных обновлений WhatsApp, гарантирующих конфиденциальность передаваемой информации, стала функция однократного просмотра фото или видео.

Источник сообщает, что в мессенджере WhatsApp появится возможность написания сообщений, самостоятельно удаляющихся спустя 90 дней. Об этом говорится на портале WABetaInfo, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что функцию можно получить при обновлении 2.21.17.16, но оно будет доступно только пользователям Android-смартфонов. Возможность автоматического удаления текстов через сутки и семь дней сохранится.