В Иране собрали американский дрон MQ-4C Global Hawk из его останков

Иранцы собрали американский дрон-разведчик MQ-4C Global Hawk из найденных останков беспилотника, сбитого в 2019 году в южной провинции Хормозган, пишет Telegramm-канал AwiaNews, опубликовавший снимки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ВС Ирана сбили американский дрон-разведчик зенитной ракетой три года назад. США не раз использовали дроны для ведения разведки вокруг Ирана, в том числе вторгаясь в его воздушное пространство. К примеру, в 2011 году американским разведывательный дрон RQ-170 Sentinel году нарушил границы Ирана и был захвачен.

"В действительности это прототип MQ-4C, модифицированный из RQ-4. RQ-4 был сбит три года назад ПВО КСИР в южной провинции Хормозган. США утверждают, что дрон не заходил в воздушное пространство Ирана, и что он находился в международном воздушном пространстве, когда его сбила революционная гвардия Ирана", - пишет канал.

MQ-4C Triton - разведывательный дрон большой дальности и высоты полета ВМФ США. Разработан в рамках программы BAMS (Наблюдение за Широкой Морской Областью). Этот аппарат должен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях, вести непрерывное наблюдение за поверхностью. Дрон представляет собой морскую версию беспилотника RQ-4 Global Hawk. Это американский стратегический разведывательный беспилотник, разработанный компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним предприятием Northrop Grumman. Его фюзеляж изготовлен из алюминиевых сплавов, крыло - из композитного материала на основе углеволокна. V-образное хвостовое оперение также сделано из композитных материалов. Является самым большим по размерам и массе серийным беспилотником в мире.