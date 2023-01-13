Компания Acer анонсировала велотренажер для работы за компьютером

В рамках техновыставки Consumer Electronic Show 2023 (CES 2023) компания Acer представила необычный велотренажер, который позволяет заниматься спортом и работать за компьютером одновременно. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка получила название eKinekt BD 3. Она представляет собой велотренажер, у которого классическое седло и рукоятка с пультом управления заменены креслом и столом для ноутбука соответственно. Таким образом, использовать велотренажер можно прямо во время работы. В стол также встроены подстаканник и крючок для сумки или рюкзака.

Зарядить компьютер или другой гаджет позволят штатные разъемы USB Type-A и USB Type-С. Примечательно, что электричество для этих целей может вырабатываться встроенной в велосипедную часть eKinekt BD 3 динамо-машиной, которая при скорости вращения педалей 60 оборотов в секунду способна вырабатывать до 75 Вт.

В продажу необычный велотренажер поступит летом 2023 года. Acer просит за новинку $999.