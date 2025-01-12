Представлены смартфоны Redmi Note 14 Pro с защитой от воды и пыли

Xiaomi представила глобальные версии смартфонов серии Redmi Note 14 Pro, которые дебютировали в Китае еще осенью 2024 года. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Флагманская модель, Redmi Note 14 Pro+, получила чипсет Snapdragon 7s Gen 3, дополненный 8 и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенным накопителем на 256 и 512 ГБ стандарта UFS 2.2. Устройство оснащено 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1220х2712 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Экран защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2, а корпус имеет защиту по стандарту IP68.

Redmi Note 14 Pro+ получил основную камеру с разрешением 200 Мп, дополненную 8-мегапиксельной ультраширокоугольной и макромодулем на 2 Мп. Также имеется аккумулятора емкостью 5110 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Базовый Redmi Note 14 Pro доступен в версиях с поддержкой 4G и 5G, которые оснащаются чипами MediaTek Helio G100 Ultra и Dimensity 7300 Ultra соответственно. Redmi Note 14 Pro 5G оснащен таким же 6,67-дюймовым дисплеем и аккумулятором емкостью 5110 мАч, но с зарядкой мощностью 45 Вт.

Redmi Note 14 Pro 4G предлагает 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080х2400 пикселей и защитой Gorilla Glass Victus 2, но его корпус защищен по стандарту IP64.

Смартфоны Redmi Note 14 Pro 4G, 5G и 14 Pro+ предлагаются по цене от €300, €400 и €500.