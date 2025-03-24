Названы основные плюсы и минусы нейросетей

Среди опрошенных предпринимателей 86% пользуются нейросетями. Почти половина обращается к искусственному интеллекту (ИИ) несколько раз в день. При этом 89% отметили, что нейросети помогают им работать эффективнее.

Как передает Day.Az, об этом говорится в результатах исследования сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей "ЮKassa" (принадлежит финтех-компании "ЮMoney"), с которыми ознакомились "Известия" 24 марта. Опрошенные также назвали плюсы и минусы ИИ.

"Нейросети становятся важным инструментом для бизнеса. Они помогают оптимизировать множество процессов: от генерации контента до аналитики данных и клиентского сервиса. В современных реалиях игнорировать эти технологии - значит существенно ограничивать потенциал развития бизнеса", - подчеркнул руководитель отдела продаж "ЮKassa" Никита Цой.

Большинство участников опроса (44%) используют только бесплатные версии нейросетей. Остальные тратят на них до 1 тыс. рублей в месяц (23%), от 3 до 5 тыс. (21%), от 5 до 10 тыс. (4%) или даже больше 10 тыс. рублей в месяц (8%).

Самая популярная задача для нейросетей - написание текстов: с этой целью ИИ используют 70% ответивших. На втором месте поиск нужной информации (55%), на третьем - генерация изображений (52%). Кроме того, нейросети помогают предпринимателям с анализом данных (47%), поиском идей для концепций и планов (46%), с распознаванием текста или речи (19%) и написанием кода (7%), говорится в результатах исследования.

"Мы видим, что есть тренд на использование искусственного интеллекта для задач бизнес-аналитики и стратегического планирования. Ожидаем, что в ближайшие годы возможности нейросетей в области персонализации клиентского сервиса и автоматизации рутинных процессов станут значительно шире. Это позволит предпринимателям сосредоточиться на стратегическом развитии бизнеса", - предположил Цой.

Вместе с тем 85% считают главным преимуществом нейросетей то, что они помогают сэкономить время для более важных задач. Среди плюсов опрошенные выделили генерацию свежих идей и мыслей (58%), доступность в любое время (56%), оптимизацию нагрузок (53%), снижение затрат на рабочие процессы (49%) и помощь в выборе оптимальных решений для бизнеса (48%).

Более половины респондентов (66%) назвали основным минусом нейросетей необходимость проверять ответы, которые могут быть некорректными. Еще 36% обратили внимание на трудности с формулировкой запросов, а 35% считают минусом необходимость платной подписки. Также 22% мешает зависимость ИИ от интернета, 21% - ограниченный доступ к функциям, 16% - риски с авторскими правами.