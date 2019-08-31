Ученые испанского исследовательского института Instituto de Salud Carlos III нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Pathogens, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мутация, возникающая в гене TNPO3, приводит к развитию редкого заболевания - тазово-плечевой мышечной дистрофии, тем не менее, она также защищает больного от вируса иммунодефицита.

Как считают исследователи, клетки пациентов с мышечной дистрофией могут быть использованы для создания "стратегий лечения" для обоих заболеваний.

Это уже второй случай, когда генетические модификации демонстрируют сопротивляемость вирусу ВИЧ.

Ранее китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована с помощью мутации CCR5Δ32 так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ.

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