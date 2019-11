Переход на употребление диетической газировки крайне редко приводит к снижению лишнего веса и уменьшению жировой прослойки благодаря тому, что большинство людей, пьющих диетическую колу, компенсируют недостающие калории жирной и вредной пищей, заявляют ученые в статье в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.



Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



В последние годы медики и диетологи стали всерьез обеспокоены тем, какой ущерб человечеству несет чрезмерное увлечение подслащенными и газированными напитками. В этом году исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков каждый год приводит к смерти примерно 184 тысячи человек. Большая часть этих смертей приходится на страны Латинской Америки и сами Соединенные Штаты.



Жопэн Ан из университета штата Иллинойс в Урбане (США) раскрыли еще один тревожный аспект этой проблемы, наблюдая за диетическими привычками и калорийным бюджетом свыше 22 тысяч американцев, пытавшихся сбросить вес путем отказа от классических шипучих напитков и перехода на их диетические варианты, на протяжении 10 лет.



Как показали эти наблюдения, проводившиеся при содействии Национального центра медицинской статистики США, переход на диетическую колу крайне редко приводит к нужному эффекту, так как такие люди начинают больше потреблять различной "мусорной пищи" - чипсов, пончиков и прочих вещей, которые они съедают не во время обеда, завтрака или ужина, а между делом.



В среднем, доля подобных продуктов увеличивалась примерно на 500 калорий в рационе участников исследования после перехода на диетические напитки, что полностью обнуляло их благотворный эффект.



"Возможно, что люди, которые пьют диетическую колу, считают это достаточным оправданием и поводом для того, чтобы есть больше, и поэтому они покупают дополнительную порцию чипсов или маффинов. Или же, причиной этого может быть то, что диетические напитки приносят им меньше удовольствия и они едят больше высококалорийной пищи для того, чтобы достичь той же степени насыщения", - заключает Ан.