Эпидемия коронавируса 2019-nCoV быстро распространяется, охватывая новые территории. Новый вид вируса был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань, провинции Хубэй. Тогда эксперты сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайским ученым удалось определить источник заражения. Предположительно, им являлся рынок морепродуктов в городе Ухань, на котором попутно продавались летучие мыши и змеи, употребляемые китайцами в пищу. Сегодня новости коронавируса чаще всего сообщают, сколько уже насчитывается погибших и заболевших. Число инфицированных увеличивается с каждым днем, что вызывает тревогу медиков по всему миру. Вакцины от этого вида возбудителя пока нет, поэтому особенно важно знать характерные симптомы заболевания и вовремя распознать их в случае заражения. Но что это за вирус, как его распознать и как защититься? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Trend.

Что такое коронавирус



Коронавирусы (лат. Coronaviridae) - семейство, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Впервые данный вирус был выделен в 1965 году. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают корону. Особенность коронавируса заключается в том, что он может быстро поражать органы дыхательной системы (легкие), нервные волокна, пищеварительно-кишечный тракт. Такая агрессивность вируса 2019-nCoV и приводит к летальному исходу у некоторых пациентов. Возможные механизмы передачи: воздушно-капельный, воздушно-пылевой, фекально-оральный, контактный.



К коронавирусам относят:



вирус SARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии, первый случай заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году;



вирус MERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году;



вирус 2019-nCoV, ответственный за вспышку пневмонии нового типа в 2019-2020 годах.



Симптомы болезни



Симптомы коронавируса у человека очень схожи с симптомами ОРВИ и гриппа, который мы называем "простудой": повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание, общее недомогание, диарея. Поэтому так трудно распознать это заражение медицинским работникам. Инкубационный период развития нового заболевания, вызванного вирусной эпидемией, в среднем составляет 7 дней, однако наблюдаются случаи развития короновирусной инфекции в период от 2 до 12 дней. Самый длительный инкубационный период, как заявляют китайские медики, составил 14 дней. Это значит, что человек уже может быть инфицирован коронавирусом, однако он еще целых две недели может совершенно не чувствовать этого, внешние симптомы заболевания также могут не проявляться. При тяжелом течении болезни может наступить остановка дыхания. У детей возможны бронхиты и пневмония. С



При коронавирусном заболевании верхних дыхательных путей инкубационный период составляет 2-3 суток. Болезнь начинается остро и в большинстве случаев протекает с умеренно выраженной интоксикацией и симптомами поражения верхних отделов органов дыхания. Часто основным симптомом является ринит с обильным серозным отделяемым. Иногда заболевание сопровождается слабостью, недомоганием, больные отмечают першение в горле, сухой кашель.



Признаки



Нос постоянно заложен, отчего и чихание.



Горло болит, кашель.



Температура, чаще всего сопровождающаяся ознобом.



Всё тело "ломает".



Постоянное ощущение утомлённости, сонливость.



Коронавирус называется пневмонией нового типа, поэтому симптомы китайского коронавируса можно распознать, только когда ОРВИ переходит в тяжёлую стадию и получает осложнения. А одно из осложнений ОРВИ как раз пневмония. Среди симптомов воспаления лёгких.



Температура около 40 градусов.



Постоянное першение в горле, откашляться почти невозможно.



Боли при дыхании.



Боли в груди.



Кашель с обильной мокротой.



Бледность кожи.



Все эти признаки тоже считаются симптомами коронавируса у человека.

Профилактика и защита



Выявить коронавирусную инфекцию позволяет лабораторное исследование крови, мочи и назального секрета. При лечении применяются противовирусные препараты с широким механизмом действия. При тяжелых и среднетяжелых формах респираторных заболеваний проводится дезинтоксикационная терапия. Антибиотики широкого спектра действия назначают только в случае активации собственной бактериальной флоры больного. В настоящее время вакцина против коронавирусных инфекций не разработана. На данный момент специальное лекарство коронавируса 2019-nCoV проходит все необходимые проверки, но медицина справляется и теми препаратами, что уже существуют. Также большой процент выздоровевших справились с коронавирусом силами своего иммунитета. Наибольшему риску подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями легких, диабетом и почечной недостаточностью.



Как защититься от коронавируса



Носить специальную медицинскую маску, которую нужно менять хотя бы дважды в день.



Не контактировать с людьми, имеющими признаки ОРВИ.



Не употреблять в пищу необработанную еду, пить только кипячёную или бутилированную воду.



Не контактировать с животными на улице.



Соблюдать правила личной гигиены, почаще мыть руки. Животных после прогулки тоже желательно мыть.



Соблюдать дистанцию с людьми в общественных местах и транспорте.



Не трогайте рот, нос и глаза руками, если вы на улице.



Временно откажитесь от поездок в Китай.



Все эти меры предосторожности рекомендованы ВОЗ, а значит действительно эффективны и помогут победить в борьбе с уханьским вирусом. Самостоятельно диагностировать заражение 2019-nCoV невозможно. Единственный способ выявить болезнь на ранней стадии - обратиться к врачу при появлении любого недомогания. Даже незначительное повышение температуры и легкий кашель - тревожные симптомы. Обнаружив у себя признаки коронавируса, или у кого из своих близких признаки ОРВИ или её осложнений, не стоит начинать самостоятельное лечение и паниковать, а сразу же обратиться к врачу.



Статья подготовлена по материалам из открытых источников в интернете.