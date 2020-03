Определен еще один симптом коронавируса

Медики сообщили об еще одном частом симптоме коронавируса - нарушение пищеварения.

Результаты двух исследований опубликованы в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первое исследование было основано на наблюдениях в трех больницах китайского города Ухань, ставшего центром распространения заболевания. С 18 февраля по 8 марта ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом и выяснили, что почти половина жаловалась прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита). Другими симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.

Согласно исследованию, пациенты с пищеварительными симптомами имели более долгий разрыв между появлением первых признаков заболевания и госпитализацией, чем у тех, кто имел респираторные симптомы. Более того, такие люди дольше оставались в больнице, их лечение проходило сложнее.

Как считают ученые, респираторные симптомы проявлялись у самых тяжелых больных, составивших первую волну. Поэтому их описали как основные и направили все силы на борьбу с ними.

При этом авторы отмечают, что выявили несколько случаев, когда у зараженных коронавирусом были нарушения пищеварения, но респираторные симптомы так и не проявились.

Во втором исследовании ученые из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке обобщили ключевую для гастроэнтерологов информацию, которая касается пациентов с хроническими нарушениями пищеварения.

Как считают ученые, особое внимание необходимо уделить пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, которые принимают иммуносупрессивные препараты. При этом такие зараженные должны более строго, чем остальные, соблюдать режим карантина и самоизоляции.

По последним данным в мире зафиксировано более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом. 9991 человек во всем мире умер, более 84 тысяч - излечились.