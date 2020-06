Гидроксихлорохин не эффективен при лечении COVID-19

Проводимое в Великобритании рандомизированное клиническое исследование показало неэффективность противомалярийного препарата гидроксихлорохина при лечении заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19).

Об этом объявили в пятницу профессора Мартин Лендрей и Питер Хорби, руководящие исследованием RECOVERY, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы пришли к выводу, что гидроксихлорохин не оказывает какого-либо благотворного эффекта на пациентов, госпитализированных с COVID-19. По этой причине мы решили с этого момента больше не набирать новых участников для той части исследования RECOVERY, которая касается гидроксихлорохина. Мы оглашаем полученные нами предварительные результаты из-за их важности для общественного здравоохранения и ухода за пациентами", - сказано в документе, опубликованном на сайте исследования, в котором принимают участие 11 тыс. пациентов из 175 британских больниц.

Цель масштабного научного проекта - изучить эффективность различных препаратов при оказании медицинской помощи больным коронавирусом нового типа. Больше 1,5 тыс. его участников получали гидроксихлорохин, однако исследуется также эффективность стероида дексаметазона, антиретровирусного препарата лопинавира/ритонавира, антибиотика азитромицина и иммунодепрессанта тоцилизумаба. Ученым не удалось обнаружить свидетельств того, что гидроксихлорохин снижает смертность среди больных COVID-19, позволяет ускорить процесс выздоровления или положительно влияет на состояние больных иным образом.

"[Гидроксихлорохин] не является лекарством от COVID-19 и не помогает. Если вы, ваша мать или кто-либо сейчас в больнице с COVID-19, назначение гидроксихлорохина не будет правильным лечением", - добавил Лендрей на пресс-конференции, посвященной обнародованным результатам. Он призвал врачей во всем мире не использовать для лечения коронавирусной инфекции препарат, который обладает многочисленными побочными эффектами.

Исследование, проведенное ранее в США и Канаде Университетом Миннесоты, показало, что гидроксихлорохин неэффективен и при профилактике COVID-19 и его прием не приводит к значимому снижению риска заболеть. Работа американских исследователей была на этой неделе опубликована в американском издании The New England Journal of Medicine, который публикуется Медицинским обществом Массачусетса.

Скандальная публикация

Большое внимание к препарату, который во многих странах начали широко применять при лечении COVID-19, привлекла статья, опубликованная 22 мая в британском медицинском журнале The Lancet. В ней говорилось, что смертность среди тех, кто получал гидроксихлорохин, оказалась выше, чем у пациентов в контрольной группе, которым не давали противомалярийных лекарств. Эта публикация привела к тому, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от COVID-19. Однако уже 4 июня публикация была отозвана ее авторами из-за возникших сомнений в достоверности использованных статистических данных, а в ВОЗ приняли решение возобновить тестирование гидроксихлорохина.