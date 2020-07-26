Врач указала на мифы об опасных родинках

Некоторые популярные утверждения о родинках, считающихся опасными для человека, - это мифы, на них указала врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая.

Часто можно услышать, что наиболее темные родинки представляют собой особую опасность для человека, - им приписывается свойство перерождаться в меланому. Но врач утверждает: это заблуждение, миф, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

"Злокачественными образованиями порой оказываются светлые и непримечательные родинки. Меланома может иметь так называемую беспигментную форму", - рассказала дерматокосметолог.

Еще один миф связан с наличием волос на поверхности невусов. Популярная теория гласит: если из родинки растут волоски, это является признаком доброкачественного образования.

По словам Донецкой, наличие волос на поверхности родинок не гарантирует их безопасность.

"Существуют гигантские волосатые злокачественные невусы, которые выделяются в отдельную группу", - указала специалист.

Донецкая подчеркнула, что определить злокачественность родинки может врач после проведения гистологического исследования. Также она призвала не использовать сок чистотела и другие народные средства для удаления родинок. Специалист пояснила, что агрессивные растворы способны повредить их структуру, и в случае злокачественного образования опухолевые клетки после этого распространятся по организму.

