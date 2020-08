Раскрыта полувековая загадка раковых опухолей

Ученые исследовательского института лейкемии Хосе Каррераса и Университета Барселоны в Испании раскрыли почти полувековую загадку изменений в клетках, сопутствующих появлению раковых опухолей. Об этом сообщается в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 1975 году стало известно, что в клетке, которая трансформируется в злокачественную, теряется фрагмент нуклеотида транспортной РНК, обозначенного как нуклеотид Y. Однако было неизвестно, какую роль это изменение играет в развитии онкозаболеваний. В новой работе выяснилось, что при раке белок, который генерирует нуклеотид Y, отключается через эпигенетическую регуляцию, что вызывает небольшие, но агрессивные опухоли.

Основное изменение происходит в гене TYW2, что наблюдается при раке желудка, толстой кишки и матки. Показано, что подобная трансформация значительно снижает выживаемость пациентов, поэтому ученые собираются выяснить, как восстановить активность TYW2 и вернуть клеточному механизму синтеза белка утраченный нуклеотид.