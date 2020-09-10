Обнаружен вирус, способный остановить эпидемию гриппа

Ученые в США выявили, что риновирус, который проявляется как обычная простуда, может заблокировать вирус гриппа А.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mk.ru, в опубликованном в журнале The Lancet Microbe исследовании сказано, что риновирусная инфекция является одной из разновидностей самого распространенного сезонного заболевания, ОРВИ. Чаще всего возникаем в виде насморка, сохраняющегося от 5 дней до двух недель. Ученые из Медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене проанализировали данные экспериментов на культурах клеток пришли к тому, что риновирус останавливает распространение вируса гриппа А.

Для этой пары возбудителей явление интерференции вирусов, когда один патоген подавляет репродукцию другого, описано в первый раз.

Поводом для проведения исследования стала пандемия 2009 года в европейских странах, когда распространение вируса гриппа H1N1 приостановилось после начала сезонных простуд с приходом осени.

Ученые проанализировали результаты ПЦР-тестирования взрослых пациентов Йельской университетской больницы за три предыдущие зимы, всего было отобрано более 13 тыс. тестов. Оказалось, что вирус гриппа А и риновирус встречались примерно в одинаковом количестве (более 900 раз), но оба вируса одновременно были найдены всего в 12 образцах.

Исследователи проверили механизм взаимодействия вирусов на первичных культурах эпителия дыхательных путей, который были взяты у здоровых доноров. Культуры инфицировали риновирусом HRV-01A, спустя три дня - вирусом гриппа А штамма H1N1, подсвеченным флуоресцентным белком. Выяснилось, что через 72 часа после введения риновируса иммунный ответ организма на него достигал высшей точки, активировались четыре интерферон-стимулируемых гена ISG, кодирующих молекулы, которые блокируют вирус гриппа А.

Таким образом, в клетках, которые были заражены вирусом гриппа А после риновируса, репликация вируса гриппа была в 15 раз слабее, чем в клетках с одним только вирусом гриппа. Уровень подавления вируса гриппа А при предварительном заражении риновирусом был таким же, как после обработки клеток интерфероном.

Ученые подытожили, что риновирус будет блокировать распространение гриппа А, что рекомендовано учитывать при назначении лечения и разработке стратегий борьбы с сезонными эпидемиями. По их словам, пандемия гриппа 2009 года была остановлена благодаря риновирусной инфекции.