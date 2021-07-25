Гинеколог объяснил пользу вакцинации от COVID-19 для беременных

Акушер-гинеколог Владислав Корсак объяснил пользу вакцинации от COVID-19 для беременных. Специалист рассказал в интервью "Известиям", что прививка сказывается положительно как на матери, так и на ребенке, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Корсак подчеркнул, что вакцина не вызывает бесплодия. Коронавирус не несет смертельной опасности для ребенка, но может быть опасен для будущей матери. По его мнению, самое главное для женщины - защитить свой иммунитет и репродуктивную систему, чтобы ребенок родился здоровым.

"Вакцинация, кроме пользы, ничего не может принести. При этом есть рекомендация: если женщина планирует беременность, нужно обязательно пройти вакцинацию не меньше чем за две недели, а лучше за месяц до этого. Это не исключит того, что заболевание случится, но иммунитет обеспечит более легкое его течение", - сказал гинеколог.