Вирусолог рассказал о плюсах и минусах внутривенного препарата от COVID-19

Вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал "Ленте.ру" о плюсах и минусах российского внутривенного кандидатного противовирусного препарата "Арепливир", применяемого при COVID-19, передает Day.Az.

Ранее стало известно, что первый российский инъекционный препарат для лечения коронавируса прямого действия прошел регистрацию в России. Он называется "Арепливир" (международное непантентованное наименование "Фавипиравир" - прим. "Ленты.ру") и до конца 2021 года поступит в больницы.

"Надо иметь в виду, что, когда вы выпиваете таблетку, она начинает действовать примерно через час-два из-за того, что она должна попасть в желудок и кишечник, раствориться, просочиться через стенки, и только после этого она начинает делать свое дело. Препараты, которые вводятся внутривенно, действуют практически сразу, так как попадают в кровоток и быстро распространяются по организму", - рассказал о преимуществе внутривенного препарата Нетесов.

Однако вирусолог отметил, что к данному препарату есть вопросы, так как "Фавипиравир" - японская разработка, и на родине для лечения COVID-19 его не применяют.