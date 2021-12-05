Названа опасная ошибка при лечении пациентов с COVID-19

Заместитель директора медицинского центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили назвал опасную ошибку при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В эфире "Радио России" он заявил, что при лечении коронавируса в России врачи во многом "перегибают палку" в иммуносупрессивной терапии, которая подавляет нежелательные иммунные реакций организма, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без угнетающих иммунитет препаратов, так как организм пациента с COVID-19 крайне редко цепляет еще и бактериальную инфекцию.

"Огромное количество препаратов (угнетающих иммунитет), безусловно, отзовется в отдаленном периоде у пациентов в виде каких-то нарушений иммунитета, это не пройдет бесследно", - отметил Мацкеплишвили и добавил, что выступает против мощной иммуносупрессивной терапии.