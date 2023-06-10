12 натуральных средств для облегчения боли в суставах

Если ты хочешь облегчить боли в суставах и улучшить их подвижность, тебе на помощь придут упражнения. Конечно, они должны быть легкими (йога, пилатес).

Боли в суставах, которые испытывают многие из нас, имеют разное происхождение. В некоторых случаях их причиной может стать неудачное резкое движение, в других они объясняются наличием какого-либо хронического заболевания, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Также боли в суставах могут быть результатом многочасового пребывания в одной и той же позе. Знаешь ли ты, что существуют натуральные средства, которые способны успокоить подобные боли?

Фитотерапия при болях в суставах

Целебные растения и травы облегчают болевые ощущения и успокаивают воспалительные процессы. Благодаря им подвижность суставов улучшается и сокращается их износ. Самыми эффективными являются отвары из следующих растений:

Розмарин

Розмарин является источником антиоксидантов, что позволяет сократить износ суставов у пациентов, страдающих артрозом. Используй розмарин при приготовлении соусов, пюре, супов и мясных блюд.

Также рекомендуется пить розмариновый чай. Для этого необходимо залить одним стаканом кипящей воды одну чайную ложку сухого розмарина. Не стоит пить больше трех чашек такого напитка в день.

Крапива

Это растение обладает мочегонными свойствами и помогает выводить излишки жидкости, которая накапливается в воспаленных суставах.

Для того, чтобы почувствовать эффект крапивы, необходимо выпивать до трех чашек в день отвара сухого корня крапивы. Он готовится следующим образом: нужно залить 1 столовую ложку корня крапивы 1/4 литра воды. Когда отвар будет готов, сними его с огня и дай ему настояться 10 минут. После этого его необходимо процедить.

Имбирь

Это растение также широко используется для облегчения боли в суставах. Также имбирь эффективно снимает воспаления. Натри немного имбирного корня и добавь его в салат. Можешь купить сухой корень имбиря в порошке. Еще один хороший вариант - имбирный чай. Он готовится из расчета 1 чайная ложка сухого корня имбиря на одну чашку кипятка.

Береза

Береза также хорошо известна благодаря своим мочегонным и противовоспалительным свойствам. Это дерево - настоящий помощник пациентов, страдающих артрозом и ревматоидным артритом.

Благодаря целебным свойствам этого дерева воспалительные процессы на пораженных участках успокаиваются и отступают. Помимо этого береза помогает выводить излишки воды из болезненных зон.

Приготовь чай из березовых листьев, исходя из следующей пропорции: 1 чайная ложка сухих листьев березы на один стакан воды. Не рекомендуется выпивать более 2 чашек такого напитка в день.

Другие домашние средства против боли в суставах

Помимо целебных трав и растений, о которых мы говорили выше, облегчить боли в суставах помогут и такие домашние средства, как:

Масло печени трески

Такое масло можно приобрести в магазинах натуральных и диетических продуктов. Слышали ли вы о том, что три порции трески в неделю помогают предотвратить развитие воспалений в суставах? Употребление этой рыбы является отличной профилактикой артрита.

Другим не менее эффективным средством является масло печени трески: результаты проведенного исследования показали, что у 86% людей, которые употребляли такое масло, обнаружено значительно меньшее количество поврежденных клеток в суставах.

Зеленый чай

Этот хорошо известный нам напиток не только является богатым источником антиоксидантов, но и помогает справиться с задержкой жидкости и накоплениями жиров. Если ты страдаешь лишним весом, из-за чего тебя беспокоят боли в суставах, зеленый чай станет лучшим решением твоей проблемы.

Также в этом напитке содержатся полифенолы, которые предохраняют наши суставы от различных вредных воздействий.

Ананас

Свежий ананас или его сок позволяют успокоить боли, вызванные воспалениями в суставах. Этому свойству ананас обязан ферменту под названием бромелайн.

Главное, что стоит помнить, - ананас должен быть свежим (вареные фрукты или ананасовые консервы не подходят). Только в этом случае ананасу удается сохранить все его полезные питательные вещества.

Льняное семя

Семена льна, или льняное семя - еще одно мощное натуральное средство против боли в суставах. Почему? Дело в том, что льняное семя отличается высоким содержанием жирных кислот Омега-3 (именно эти необходимые нашему организму вещества содержат различные виды голубых рыб).

Ежевика

Упокоить боли в суставах тебе поможет свежий ежевичный сок или ягоды ежевики. Они обладают противовоспалительными свойствами. Ежевика - одна из самых вкусных красных ягод, хорошо известных человечеству с древних времен.

Капуста

Капуста не только является незаменимым ингредиентом многих рецептов, но и используется в качестве компрессов на болезненных участках тела. Нагрей капустный лист в духовке или на водяной бане и приложи к проблемной зоне. Оставь капустный лист, пока он не остынет.

Ромашка

Он отлично расслабляет мускулы и суставы. При наружном применении цветы ромашки облегчают боли и устраняют отечность тканей.

Также справиться с ними тебе поможет и эфирное масло ромашки. Капни несколько капель ромашкового масла на проблемную зону и вотри их в кожу круговыми массажными движениями с небольшим давлением на болезненный участок. Масло смывать не нужно. Оно должно полностью впитаться в кожу.

Эвкалипт

Как и ромашка, эвкалипт также приносит большую пользу нашему здоровью, как при внутреннем, так и при наружном применении.

Как справиться с болями в суставах при помощи эвкалипта? Для начала тебе понадобится купить в аптеке эфирное масло эвкалипта. Раствори 30 мл. масла в 1 литре воды и втирай раствор в тело. Также можешь приготовить раствор эфирного масла розмарина (в этой же пропорции).

Как избежать боли в суставах и облегчить болезненные ощущения, если они уже возникли?

Сегодня мы познакомили тебя с различными целебными растениями, фруктами и другими натуральными средствами, которые помогут тебе облегчить боли в суставах. Сейчас бы нам хотелось поговорить о том, как можно избежать появления в будущем подобных болей или улучшить твое самочувствие, если подобные боли уже тебя беспокоят.

Холодный компресс

Это один из самых распространенных домашних методов лечения болей в суставах. Положи несколько кубиков льда в целлофановый пакет и заверни его в полотенце. Приложи компресс к проблемному участку на несколько минут. Это поможет снять воспаление.

Горячий компресс

Грелка также помогает успокоить болевые ощущения в суставах. Она прикладывается на несколько минут. Еще один вариант: можешь нагреть полотенце на печи или смочить его в горячей воде, после чего приложить к болезненному участку тела.

Упражнения

Физические упражнения позволят облегчить боли в суставах и улучшат их подвижность. В этом тебе помогут такие занятия, как йога, пилатес, тай-чи или обыкновенная прогулка по парку. Важно: стоит избегать видов спорта, которые оказывают большую нагрузку на суставы. В этом случае ты добьешься противоположного результата.