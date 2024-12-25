Найден новый способ борьбы с зависимостью от алкоголя

Физическая активность может смягчить симптомы у пациентов с зависимостью от алкоголя. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на исследование ученых из Синьцзянского педагогического университета в Урумчи (Китай), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые провели обзор 17 высококачественных исследований, в которых суммарно приняли участие почти две тысячи пациентов. Они выяснили, что регулярные тренировки были связаны с уменьшением потребления алкоголя людьми с зависимостью.

Также у пациентов было меньше симптомов психических расстройств (тревоги, депрессии) и лучше состояние сердечно-сосудистой системы.

Ученые призвали к проведению дополнительных исследований, которые помогли бы установить наиболее эффективный режим физической активности для разных пациентов.