Раскрыт фактор ускорения развития аритмии

Возраст и низкий уровень физической подготовки могут существенно повышать риск появления скрытых нарушений сердечного ритма, предвещающих развитие болезней сердца. Об этом сообщили исследователи Медицинского центра имени Хаима Шиба на Конгрессе Европейского общества кардиологов 2025 года в Мадриде. В исследовании участвовали 1151 здоровый человек в возрасте 40-65 лет, средний возраст составил 52 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые с помощью нагрузочных тестов и суточного ЭКГ-мониторинга выявили, что у людей с низкой аэробной выносливостью значительно чаще встречается предсердная аритмия, в том числе наджелудочковая тахикардия и фибрилляция предсердий. С возрастом также увеличивалась вероятность возникновения желудочковой аритмии. Уже в группе 50-54 лет фиксировался заметный рост случаев нарушений ритма.

Анализ показал: риск аритмии возрастает примерно на 9 процентов в год для предсердных форм и на 4 процента - для желудочковых. При этом плохая физическая форма оказалась самостоятельным фактором риска, не связанным напрямую с другими показателями, такими как давление или состояние почек.

Авторы исследования подчеркивают, что регулярные аэробные нагрузки - от ходьбы и бега до езды на велосипеде - могут играть защитную роль и снижать вероятность возникновения аритмии. Ученые считают необходимым проводить скрининг нарушений ритма начиная примерно с 50 лет, чтобы выявлять проблемы на ранних стадиях и предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.