Внесены изменения в ”Порядок привлечения займов и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики"

16 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Порядок привлечения займов и предоставления гарантий от имени Азербайджанской Республики", утвержденный указом номер 410 от 18 декабря 2018 года Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, документ дополняется пунктом 1.2-2 следующего содержания:

"1.2-2. Пункты данного Порядка не распространяются в период действия договора об управлении на юридическое лицо, являющееся организатором лотереи и (или) оператором спортивного тотализатора и переданное в управление на основании договора, паи (акции) которого полностью принадлежат государству".