https://news.day.az/officialchronicle/1565820.html Президент Ильхам Алиев: После победы в Отечественной войне азербайджанский народ живет с чувством гордости
Президент Ильхам Алиев: После победы в Отечественной войне азербайджанский народ живет с чувством гордости
После победы в Отечественной войне азербайджанский народ живет с чувством гордости.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, 19 мая сказал Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в нашей стране Шридхарана Мадхусудханы.
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