Пашинян наказал журналистов за правду о Нахчыване - ПОДРОБНОСТИ

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна к телеканалам не заниматься "антигосударственной деятельностью" произошел ряд отставок в Общественном телевидении Армении (ОТА).

Директор отдела политических и информационных программ Общественной телекомпании Армении Арутюн Арутюнян и продюсер-руководитель новостной службы "Оракарг" Артак Эрикян согласно собственным заявлениям освобождены с занимаемых должностей.

Как сообщает Арменпресс, заявления об увольнении представили также ведущие программы "Оракарг" Лара Аракелян и Тарон Кохликян.

Ведущие написали об этом на своих страницах в Facebook.

Хотя в записи премьера не было названий телекомпаний, но судя по всему, как полагает REGNUM, речь шла именно об ОТА. Ряд пользователей социальных сетей полагает, что речь идет о репортаже, в котором анализируются последние события на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы и посещение Николом Пашиняном Нагорного Карабаха. В репортаже, например, политолог Грант Мелик-Шахназарян утверждает, что в Армении сложилась хаотичная ситуация и необходимо не допустить, чтобы такая же ситуация сложилась в Карабахе.

Кроме того, пресс-секретарь Пашиняна Арман Егоян сообщил газете "Аравот", что в записи главы правительства речь не шла о телекомпаниях "Еркир" и "Кентрон", которые принадлежат коалиционным партнерам Пашиняна - партиям Дашнакцутюн и Процветающая Армения. В их эфире также была критика Пашиняна, но вряд ли можно назвать ее антигосударственной.

"Некоторые телеканалы, фактически, пользуясь неограниченными возможностями свободы слова, решили заняться антигосударственной пропагандой. Это, возможно, из тех случаев, когда цивилизованность властей некоторые вновь и вновь путают со слабостью и простодушием. Не делайте! Просто, не делайте!", - написал Пашинян 18 июня.

19 июня премьер прокомментировал свою запись, заявив, что нет необходимости в подробностях, он считает, что внимательный читатель увидит, что сегодня в Армении свобода слова не ограничена.

"Полагаю, все вы видите это в своей работе. Я хочу, чтобы журналисты и СМИ были внимательными в своих действиях. Понимаю, что раньше соответствующие органы указывали, что говорить, как говорить. Я лишь хочу, чтобы в сегодняшней ситуации такого не было. Не хочу указывать конкретно, потому что получится, что я хочу нацелиться на кого-то. Просто говорю о сигнале, просьбе, призыве", - сказал Пашинян.

Газета "Грапарак" попыталась выяснить, что и кого имел в виду премьер.

Запись Никола Пашиняна на странице в Facebook, сделанная им накануне, в которой он обвинил некоторые СМИ в "антигосударственной" деятельности, стала предметом бурных обсуждений, пишет издание.

"Мы спросили пресс-секретаря премьера, каким конкретно телекомпаниям адресовано это и какую "антигосударственную" деятельность они осуществили, однако конкретного ответа так и не получили. "Адресаты, которым была направлена запись, поняли, что им сказали. Если выяснится, что не поняли, тогда мы сделаем этот вопрос публичным", - сказал Арман Егоян.

Касается ли это продвижения вперед позиций ВС Азербайджана в Нахчыване на границе с Арменией, освобождения членов вооруженной группировки "Сасна црер", кадровой политики?

"Нет. В записи говорится о том, что человек - телекомпания делает преднамеренный шаг, что недопустимо, и он сам знает, что недопустимо. Хочу повторить, что этот шаг не против власти, а против государства".

Судя по тому, что происходит в армянских СМИ, причиной негодования Пашиняна послужили как раз события в Нахчыване. Такая серьезная потеря для оккупантов, как переход под контроль Азербайджана 11 тысяч гектаров контролировавшихся ранее армянской стороной территорий в нахчыванском приграничье, - это удар для новой власти Армении. И все, что могут они сделать в данной ситуации, - все отрицать. И еще - наказывать тех, кто посмеет сказать что-то против.

Николу Пашиняну, как отцу армянской демократии, гаранту свободы слова и всего прочего, не пристало вести себя так.

Зульфугар Ибрагимов