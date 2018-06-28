"Тебя раскатают в лепешку, и ты уже "предатель, мразь, которая сидит на зарплате Сержа"" - Соцсети о режиме Пашиняна

Политический обозреватель Арман Абовян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой высказался по поводу царящего в Армении культа личности и фанатизма, подогреваемого новыми властями.

Эта тема всплыла в общественном мнении после того, как премьер Никол Пашинян буквально закрыл рот одному из республиканских телеканалов. За его обращением последовала череда увольнений журналистов. Это стало сигналом для всех, кто собирался критиковать действия новых властей. Кроме того, несогласные с тем или иным явлением в "новой" Армении подвергаются массовому давлению в соцсетях, которые стали действенным оружием бывшего оппозиционера против своих противников

Вот что написал по этому поводу Арман Абовян:

"Революция "любви и терпимости" или "бунт справедливости" развивается по стандартной логике политических перемен. Громкие разоблачения, аресты взяточников, изъятые миллионы... все это логично, приемлемо, ожидаемо, вор должен сидеть с тюрьме, но... Вот тут появляется одно "но", о котором хотелось бы поговорить.

Речь о праве на слово. Вернее, о праве на выражение своего мнения, которое может не попадать в канву общепринятого, восторженного восприятия действительности с параллельной пропагандой "жажды крови".

Нет, пока речь не идет о государственной политике подавления свободы выражать свое мнение, речь о тотальном культивировании неприятия ИНОГО мнения в обществе.

Например, скажи что ты требуешь наказания убийц полицейских во время захвата полка ППС в 2016 году, и все, тебя просто раскатают в лепешку, и ты уже "предатель, мразь, которая сидит на зарплате Сержа".

Вырази опасение с культивированием тотальной ненависти к "бывшим", то все - на тебя выльют тонны проклятий вперемешку с помоями и ты уже автоматически попадешь в позорный ранг "человека мишика, который тебе платит".

Скажи, что наши неугомонные соседи активно готовятся к войне и вероятность большой войны просто запредельная, и все,.. тебя сразу же запишут в провокаторы, паникеры и резко сделают вывод, что все это "хитроумные планы по уводу общественного мнения в сторону" (да, обязательно еще раз мишика/сержа/сороса/путина вспомнят).

Все это, конечно, подается под благородным лозунгом "борьбы с контрреволюцией", и вам непременно укажут, что дескать "конструктивная критика всегда принимается", а вот за "неконструктивную" нужно мочить.

Тогда расскажите пожалуйста, а где рамки и границы "конструктивной критики" по-революционному?

За что мочить будете, граждане?

Как мочить?

Где границы дозволенного?

А что границы уже незримо присутствуют, это видно по реакции сети (а сеть сегодня управляет всем и вся).

Уверен, что травля альтернативного мнения и навешивание ярлыков только мешает тем процессам, которые сегодня наблюдаем в стране.

Уверен, что демократия это не только защита определенных групп людей, а прежде всего защита права Всех Людей быть несогласными".

Судя по комментариям к записи, у Абовяна практически не нашлось сторонников. А если они и имеются, то просто не решились высказать свое мнение. Иметь отличное от пашиняновской власти мнение сегодня в Армении даже опаснее, чем это было при прежнем режиме.

Султан Керим