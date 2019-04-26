Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики - Днем Свободы.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу спокойствия и благополучия", - говорится в послании.

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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Сьерра-Леоне Джулиусу Мааде Био.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Сьерра-Леоне - Днем Независимости.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу благополучия и прогресса", - говорится в послании.