Для меня всегда посещение Баку связано только с положительными эмоциями.

Об этом, в частности сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочерью Лейлой Алиевой.

"Когда мы задаем себе вопрос, а почему нам какое-то место нравится или не нравится. Наверное ответ такой, все зависит от того, что и как мы переживаем, посещая то или другое место. Баку многим удивляет. Я бывал здесь в Баку еще в советские времена и помню этот город. То, что сейчас видишь, это день и ночь. Это, конечно, свидетельствует об огромном развитии, которое имело место и имеет место в Вашей стране под Вашим руководством. Конечно, Азербайджан - это не бедная страна, но мы знаем примеры, когда наличие денег не помогает развитию. А вот здесь действительно видишь, что вкладываются средства в то, чтобы жизнь становилась лучше, чтобы люди жили лучше, но и уже один внешний вид, еще раз хотел бы подчеркнуть, Баку свидетельствует, конечно, об очень большом прогрессе", - сказал Патриарх Кирилл.

Хотел бы поблагодарить Вас также и за то, что Вы предоставили возможность встретиться с представителями мировых религий, добавил он.

"Мне кажется, самое главное, что нам следует вынести из такого рода встреч, это то, что не может существовать никакого мирового консенсуса ни на политическом уровне, ни на философском уровне. Есть только один базис для мирового консенсуса - это мораль. Потому что мораль универсальная. Если исходить из того, что мораль универсальная и понятие добра и зла одинаково для всего человечества, во-первых, это, конечно, свидетельствует о том, что Бог есть. Потому что с точки зрения материалистической невозможно было бы иметь единую мораль при таком колоссальном многообразии человеческих культур. Но поскольку единая общая мораль, то она и представляет нам возможность общаться и созидать некую действительно общность и достигать цели, которые перед нами стоят. Государственные деятели, которые понимают важность этого морального, религиозного фактора, конечно, заслуживают глубокого уважения", - подчеркнул Патриарх.

Я еще раз хотел бы сердечно поздравить Вас с теми достижениями, которые просто очевидны, достижениями Вашего народа, страны под Вашим руководством, пожелать Вам помощи Божьей в Ваших дальнейших трудах, благословения Вашей замечательной семье, с которой я не просто познакомился, а очень внутренне, духовно сблизился, сказал Кирилл.

"Пусть действительно все споспешествует Вашим делам, направленным на процветание Вашего народа, страны. Дай Бог, чтобы развивались отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией. Действительно, эти страны очень тесно взаимодействуют. Вы знаете, какая большая азербайджанская диаспора в Москве. Это значительная часть нашей московской жизни. Дай Бог, чтобы все эти факторы работали к общему благу. Сердечно, сердечно Вас благодарю за гостеприимство", - отметил Патриарх Московский и всея Руси.