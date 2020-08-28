Должность - это возможность служить своему народу, а не своему карману

Президент Ильхам Алиев обозначил требования к чиновникам. Они очень четкие и ясные, их обязательное исполнение служит интересам страны и народа.

Так депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде прокомментировал Day.Az прозвучавшие в последнем выступлении Президента Ильхама Алиева важные моменты, касающиеся кадровой политики государства.

Первое требование - чиновники должны быть достойны занимаемого поста, отметил депутат. Тут подразумевается уровень профессионализма и образования, постоянная работа над собой, готовность к решению определенных должностью задач.

"Чиновники должны служить народу, государству, а не лицам, которые их рекомендовали. Они должны быть преданными Родине, национальным идеям, тем чистейшим принципам, которые сегодня выдвигает общество", - считает парламентарий.

По словам Мирзазаде, второе требование - это умение работать с людьми. Президент Ильхам Алиев конкретно указал новоназначенным главам исполнительной власти побывать в каждом селе, узнать о проблемах людей, работать над их устранением. И никогда не забывать, что любая должность - это возможность служить своему народу, оправдать доверие, возложенное государством. Руководитель должен быть далеким от хамства, самодовольства и чванства, он должен быть примером для общества, а не демонстрировать себя удельным князьком.

"Эти требования касаются не только новоназначенных глав регионов. Они касаются всех чиновников, независимо от ранга. Глава государства еще раз подчеркнул, что чиновники работают для народа и не должны отрываться от его чаяний. Только осознающие этот подход могут считаться достойными занимаемой должности.

Автобиографии новоназначенных глав ИВ районов показывают, что они прошли достойный путь, набрались опыта, знают о высоких требованиях государства и лично Президента. Надеюсь, в своей работе они покажут хороший пример и возглавляемые ими районы за короткое время выйдут в числе лучших", - сказал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева