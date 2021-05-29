Отставка и.о. министра иностранных дел Ары Айвазяна показывает, что Армения находится в глубоком политическом кризисе. Считаю, что в Армении отставки подобно Айвазяну продолжатся.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия преподала Армении такой исторический урок и нанесла такой удар, что хаос и анархия в этой стране продолжают углубляться.

"Фактически страна уже более полугода находится в состоянии глубокого политического кризиса. В обществе существует недоверие, на уровне различных кругов озвучиваются взаимные обвинения. Если во время войны Армения потеряла военную технику, то после этого страна теряет остатки механизма государственного контроля. Кризисная ситуация в стране настолько усугубилась, что подал в отставку и.о. министра иностранных дел. Это однозначно говорит о том, что нынешняя ситуация в Армении хуже наблюдавшейся во время войны.

Взяв за основу озвученные Президентом Ильхамом Алиевым в обсуждениях Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" тезисы можно сказать, что уже и в самой Армении понимают, что они сделали большую ошибку, потеряли время и, по сути, продолжают его терять.

Сегодня риторика некоторых политических лидеров этой страны совершенно далека от общего подхода, решения и каких-либо рамок, принятых во имя будущего региона. Нынешняя ситуация в стране хуже, чем в то время, когда она еще только обрела независимость. Из-за многолетней оккупационной политики Армения осталась вне энергетических и транспортных инициатив, активного сотрудничества и интеграции в регионе. Текущая реальность ставит их перед другой истиной: вместо того, чтобы озвучивать реваншистские заявления, следует урегулировать политическую ситуацию в стране и, возвратив ее к нормальной системе управления, занять примирительную позицию как с Азербайджаном, так и с другими странами региона", - добавила Шабнам Гасанова.