Поведенческая модель граждан Армении и сотен тысяч диаспоральных армян должны стать предметом пристального изучения профессионалов, занимающихся проблемами массового психоза и ментальных девиаций. Все это прекрасно отражено в армянских социальных сетях.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье российского издания KM.ru под названием "Армения после Карабаха: ничего не поняли, ничего не забыли, ничему не научились..."

"После карабахского поражения в самых разных сетях Армении "булькают, кипят и пузырятся" бесконечные дискуссии, посвященные утраченной национальной безопасности и грядущим угрозам. Но на фоне бесконечных тягостных переживаний на публику - ни одного конструктивного предложения. Удивительно, но в республике до сих пор так и не сформировалась ни одна общественная группа, ни партия, готовая взять на себя функции "выводящего" страну из глубочайшего патриотического кризиса", - отмечает издание.

Как пишет автор статьи, проигравшие войну "новые генералы" молчат, как рыбы.

"Молчат и генералы старой советской формации, которых в свое время вынесла за борт активной социальной жизни новая политическая элита. Молчит "храбрая и дерзкая оппозиция", которая до этого семь дней в неделю вещала всему миру о том, как неузнаваемо изменилась бы Армения, если бы оппозиционеры оказались у руля власти. Набрала в рот воды диаспоральная элита, которая день и ночь трещала на всех перекрестках о своих особых связях с Владимиром Путиным, Байденом, Си Цзинь Пином и Господом Богом на небесах. Не наблюдается и массового наплыва в республику патриотичных армян, ставящих ранее на свои аватары в сетях фото национальных героев. Нет ни объявленных голодовок, ни массовых протестов. Ничего", - говорится в статье.

А ситуация на армяно-азербайджанской границе, продолжает автор статьи, тем не менее продолжает развиваться.

"Складывается впечатление, что армянская армия, общей численностью в сорок пять тысяч человек, впала в длительный ступор. Чтобы хоть как-то разрядить ситуацию, президент Армен Саркисян, не имеющий юридической возможности отдавать приказы об уничтожении вражеских войск, фактически сделал это. Он призвал "военно-политическое руководство к незамедлительным и жестким действиям для защиты территориальной целостности страны". В ответ - молчание моря. После чего последовал взрыв общественного негодования - а куда смотрит ОДКБ и Россия? И вообще - кому нужен такой военный блок, если он неэффективен? Почему Москва и "подконтрольная" ей организация так вяло реагируют на нарушение территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана?", - задаётся вопросом автор статьи.

Издание сообщает, что у такой "вялой" реакции есть масса объективных причин.

"Первое. Нужно понимать, что блоковая система сдерживания является пережитком Ялтинско-Потсдамской системы "блокового противостояния". В свое время "мир капитала" сформировал НАТО, а социалистический лагерь - Варшавский договор. В той парадигме блок как форма союзничества имел смысл и даже мог реализовать на практике прописанные в договоре обязательства. Но даже тогда блоковая политика давала один сбой за другим. Во Вьетнаме США воевали фактически в одиночку. В Афганистане страны НАТО всячески увиливали от прописанных в договоре обязательств. За двадцать лет они так и не приняли участия в активных боевых действиях (в отличие от американцев), довольствуясь защитой самих себя.

ОДКБ как классический блок никогда не обладал механизмами оперативного военного реагирования. Было бы по меньшей мере наивно считать, что Беларусь или Казахстан будут воевать за территориальную целостность Армении против Азербайджана и Турции. А после филиппики Пашиняна в адрес Лукашенко в чисто пацанском стиле - "Вы вообще молчите, ибо вашу страну в свое время освободил наш Баграмян!" - вообще наивно рассуждать о белорусском участии в застарелом закавказском конфликте.

ОДКБ - больше политическая организация, призванная объединить под дополнительным флагом дружественные России постсоветские страны. В чем же тогда ее смысл для армянской стороны? - тут же возникает резонный вопрос у армян. Но, во-первых, именно через нее в Армению десятилетиями шло оружие по льготным и внутренним ценам. Во-вторых, это еще одна юридическая структура, которая может быть необходима в критических ситуациях. Знали ли обо всем этом в Ереване? Конечно", - считает автор статьи.

Как подчёркивает издание, именно Армения в свое время сделала колоссальный вклад в дискредитацию организации, к которой она в критической ситуации решила обратиться за помощью.

"Чего стоит скандал вокруг персоны генерал-лейтенанта Юрия Хачтурова (генерального секретаря ОДКБ), который был поднят Николом Пашиняном. Кремлевцы восприняли это как преднамеренный удар по репутации организации и, следовательно, по репутации самой России. И удар этот был нанесен явно с подачи заокеанских кураторов Пашиняна.

Не лучше ведут себя и другие члены ОДКБ. Они вспоминают о блоке как военном инструменте исключительно в критический для себя момент. И при этом напрочь забывают о том, что само участие в нем накладывает на них определенные обязательства. Все страны до единого (и Армения в первую очередь) отказались от предложения России принять участие в военной операции в Сирии против общего, казалось бы, врага - международных террористов. Они чисто по-джентльменски пропустили вперед русского солдата. Пусть Ваня умирает. Ему не привыкать. Хотя теперь именно российский Ваня-контрактник стоит в Карабахе на линии разграничения", - пишет автор статьи.

В заключении издание упоминает два слова об умонастроениях в самом армянском обществе.

"Нация - на переломе. Мифы о "великом, древнем и мудром народе" развеяны без следа. Армяне сначала проиграли эту войну демографически, затем - интеллектуально. Сначала война была проиграна в брачных постелях юных армян и азербайджанцев.

Все эти тридцать лет "ожидания реванша", как говорят в Баку, на одного рожденного армянского ребенка приходилось четыре-пять азербайджанских. Азербайджанцы не скрывали, что рожают будущих воинов не из врожденного чадолюбия, а для войны с заклятым соседом. Прошло тридцать лет. Воины подросли. Мобилизационный ресурс азербайджанской армии в разы перекрыл армянский. И после длительных учений на турецких полигонах показал себя уже в Карабахе.

Кроме того, армянам в этом конфликте страшно помешала раздутая до космических масштабов русофобия. Во многих регионах России, где армяне проживают компактно, слово "армянин" стало синонимом слова "русофоб". Даже в разгар войны в Карабахе какой-то представитель "великого и мудрого народа" в очередной раз убил очередного русского в Волгограде. Это при том, что, по словам политолога Геворга Мирзаяна, "сейчас армянам для того, чтобы выжить, надо стать более русскими, чем сами русские". Увы...

Какие глобальные выводы извлекут армяне из всего происшедшего? Станут армянки, как азербайджанки, больше рожать будущих солдат? Нет. Они теперь - привыкшие к высоким стандартам жизни европейки, а там чадолюбие - не в чести. Откажутся армяне от своей фирменной русофобии и станут более русскими, к чему призывает их Мирзаян? Увы, тоже нет. Русофобия - тяжелая болезнь души и мозга, и подхватившие её, как правило, покупают билет в один конец. Смогут ли армяне переродиться, как это сделали за одно поколение азербайджанцы, превратившись из "нации торгашей и шашлычников" (как их дразнили в Армении), в нацию воинов-освободителей? Не видно к этому ни одной предпосылки.

Фатум?..."