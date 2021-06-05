Гибель азербайджанских журналистов может подорвать и без того шаткое будущее Армении

В пятницу пришла новость, которая потрясла всех нас. От армянской мины погибли журналисты. Новость вызвала шок, ведь погибли наши коллеги, многие их знали, дружили, ценили как профессионалов.

За месяцы, прошедшие после окончания войны, было немало трагических инцидентов, когда от армянских мин гибли или получали увечья военные и гражданские лица, мужчины, женщины, старики. Подлый и жалкий в своей подлости враг не в силах противостоять армии, придумал грязную месть азербайджанскому народу, начинив прекрасную землю Карабаха смертоносным содержанием. В этом деле армяне преуспели. И что показательно - они ликуют сегодня, приветствуя гибель людей и приговаривая "то ли еще будет", не осознавая, что подписывают этим фейерверком приговор своей стране и лишая остатков чести самих себя.

Все, что нужно сделать Армении, чтобы спасти свою заляпанную по уши репутацию, - это передать Азербайджану карты минных полей. Большего от нее не требуется, потому что ни на что больше она не годится как сосед и даже как противник в своем низком пути.

Вполне возможно, что таковых у армянской стороны попросту нет. По некоторым сведениям, минирование производилось как попало и где попало, преследовалась лишь одна цель - убить после освобождения территорий как можно больше людей. Армяне знали, что эти земли им не останутся и история больше не даст им шанса считать их своими. Потому была осуществлена просто чудовищная по низости акция - проведено тотальное минирование дорог, полей, лесов, гражданских объектов, брошенных домов и руин. А ожидая вступления азербайджанской армии в Ханкенди, противник умудрился заминировать все объекты и там. Теперь с этим разбираются российские миротворцы, доставая мины из школ, больниц и детсадов.

Мы не знаем, что думают по этому поводу граждане Армении, до сих пор не приходилось слышать мнения простых армян относительно подлых действий их армии и государства. Не хотелось бы думать, что их коллективное мнение выражают СМИ и социальные сети, не отдающие себе отчета в том, что проповедуют и за что ратуют. Дело в том, что Армения не имеет права спекулировать темой мин. Предоставление карт минных полей - это не просьба к Еревану, а требование, которое содержится в международных правовых актах. Да, Армения не страдает симпатией к международному праву, тем не менее, армянскому обществу следует знать, что существует такой документ, как принятая в Женеве в октябре 1980 года Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. Протокол II к данной Конвенции (Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств) требует от Армении регистрировать расположение мин, планировать и фиксировать минные поля, хранить документы о месторасположении мин и незамедлительно после прекращения активных военных действий передать противной стороне.

Уже не раз уличенная в игнорировании международного права, Армения продолжает усугублять свою вину. Снова и снова демонстрируя жалкость и недееспособность своей армии, армянская сторона через семь месяцев после окончания боевых действий прибегает к излюбленному методу - террору и диверсиям. 27 мая в том же Кельбаджарском районе на границе была предпринята попытка диверсионного проникновения на территорию Азербайджана и минирования дорог. Шестеро диверсантов были задержаны на месте преступления, остальные ретировались. Попытки минирования предпринимаются и на других участках восстанавливаемой государственной границы. Армяне используют то оружие, которым владеют лучше всего.

Учитывая это, а также то, что на освобожденных территориях все еще остаются сотни тысяч мин, военное ведомство, государственные структуры Азербайджана не раз уже обращались к гражданам и организациям, планирующим поездки или работы в этих районах, предупреждая о смертельной опасности. Эти предупреждения сегодня, в свете трагической гибели журналистов, звучат особенно актуально.

"Сегодня мы стоим перед фактом того, что и в послевоенный период продолжаем терять людей. Поэтому нужно быть очень осторожными", - сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

То, что произошло в Кельбаджаре, - это следствие преступных деяний Армении. Думаю, пока не решен вопрос с разминированием, мы еще будем терять от мин наших граждан, возможно, не дай бог, и детей. Ничто нельзя исключать, потому что мины могут взрываться и через десять, и через двадцать, и через пятьдесят лет.

Все эти факты должны, в первую очередь, повернуть лицом к проблеме международные организации, которым следует потребовать от армянской стороны предоставить все документы по минированию азербайджанской стороне. Чтобы процесс разминирования шел эффективно и результативно. По каждому факту подрыва мины сегодня можно возбуждать уголовные дела против Армении, потому что она виновна в этих трагедиях.

То, что произошло, говорит о том, что хотя мы и освободили территории от оккупационных сил, но не освободились от последствий оккупации - хаотично усеивающих эти земли мин и неразорвавшихся боеприпасов. Думаю, что для того, чтобы подобное не повторилось, международное сообщество должно принять участие в решении вопроса разминирования, а также инициировать меры в отношении Армении, грубо нарушающей международные конвенции.

Возбуждено уголовное дело, началось следствие по факту подрыва автобуса с журналистами. Оно ответит на все вопросы. Я же, как военный человек, просто хочу поделиться своим мнением.

Эти дороги, скорее всего, были заминированы за те двадцать дней, что были предоставлены армянам на выход из района по трехстороннему заявлению в ноябре. Одни сжигали дома, другие вырубали леса, третьи закладывали мины. Ни одну дорогу в этом районе нельзя считать безопасной. Местным исполнительным органам и государственным структурам необходимо конкретно определить безопасные маршруты, где можно давать гарантию безопасности журналистам и гражданским лицам, выполняющим те или иные функции на освобожденных территориях. Не исключаю, что этот процесс уже идет.

Надо понимать, что решение всех проблем после тридцатилетней оккупации - это очень сложный процесс. Не сомневаюсь, что делается все необходимое для их решения. Сегодня мы стоим перед фактом того, что и в послевоенный период продолжаем терять людей. Поэтому те, кто намеревается осуществлять на освобожденных территориях какую-то деятельность, должны подходить к этому вопросу очень ответственно, находиться в тесном контакте с соответствующими государственными структурами, которые находятся непосредственно на этой территории.

Впредь всем нужно быть более внимательными, организуя командировки на освобожденные территории. Учитывая, с каким бесчестным противником мы имели дело.

Лейла Таривердиева