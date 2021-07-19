Запад не поможет: напрасные мечты Армении

Это, пожалуй, был самый важный и символичный момент за все время визита в нашу страну председателя Европейского Союза ЕС Шарля Мишеля. После встречи в расширенном составе и совместной пресс-конференции Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Шарлю Мишелю книгу "Карабах до и после оккупации". Это был красивый и многозначительный жест. Теперь, мсье Шарль не сумеет утверждать, что не знаком с причинами и последствиями армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Который, как не раз заявлял глава нашего государства, завершен. Тут уместно будет привести цитату Президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. На основании подписанного мной 7 июля указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы объединены", - сказал глава государства на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны.

И вот, мы увидели, что в ходе совместной с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции глава Европейского Совета ЕС Шарль Мишель ни разу не произнес слова "Нагорный Карабах". Это и есть доказательство того, что взгляды официального Баку и ЕС по этому вопросу совпадают, а армянской стороне не стоит тешить себя напрасными иллюзиями. Нужно сконцентрироваться на шагах к миру, крепкому и долгосрочному.

"Азербайджан положил конец длительной оккупации наших территорий со стороны Армении. Поэтому сейчас время думать о мире. Мы к этому готовы", - заявил глава нашего государства. И в этом тоже взгляды официального Баку и ЕС совпадают. "Европейский союз заинтересован в стабильности и процветании всего региона", - заявил Мишель. Какие еще нужны доказательства схожести взглядов Азербайджана и ЕС?!

Более того, Президент Азербайджана открыто указывает на то, что Европейский Союз будет играть важную роль для расширения сотрудничества на Южном Кавказе. Это означает согласие официального Баку с планами ЕС, которые касаются нашего региона. Это я к тому, что в Ереване был обнародован совместный проект Вашингтона, Парижа и Брюсселя , который предусматривает выделение первичного транша на восстановление экономики Армении в объеме 2,6 миллиарда евро. Второй транш планируется в размере $3 миллиардов.

Да, рассуждая эмоционально и с точки зрения морали и нравственности, констатируем пример пресловутых "двойных стандартов" и в целом поразительного, возможно даже уникального примера, когда столь солидные суммы выделяются не стране, пострадавшей от оккупации и восстанавливающей свои освобожденные территории, а стране-оккупанту. Но мораль и нравственность в большой политике никогда не превалировали над цинизмом, который порой называли и прагматизмом.

Мы же видели, как в ходе 44-дневной войны многие государства Запада, в первую очередь, Франция и ее президент Макрон, поддерживали Армению. Мы даже слышали лживые и так и не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны. Сейчас мы видим, как Макрон и его протеже мсье Шарль, а Мишель обязан французскому президенту своей должностью в Евросоюзе, пытаются компенсировать поражение Армении в войне деньгами.

И это в то самое время, когда такие страны, как Германия и Австрия серьезно пострадали от наводнений. На восстановление всего разрушенного нужны огромные средства. Но их решено выделить стране-изгою Южного Кавказа. Мотивы того же Макрона понятны. Очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года, а он стремительно теряет рейтинг. На сей раз, после объявления об ужесточении мер по борьбе с эпидемией коронавируса. По отношению к общему числу опрошенных, недовольство президентом Франции достигло уровня в 62%. В этих условиях, мсье Эммануэлю приходится сильно рассчитывать на голоса влиятельной армянской общины Франции.

Вот и делаются Армении миллиардные подарки. Но это является лишь доказательством неспособности Армении решать собственные проблемы без помощи извне. Азербайджан, напомню, даже действующие ныне крупнейшие региональные проекты инициировал и финансировал сам. Причем, зачастую вопреки воле крупнейших мировых держав. Именно это сделало нашу страну региональным гегемоном. И ситуация тут никак не изменится после солидных финансовых вливаний со стороны ЕС для Армении.

Потому, что выход Армении из самоизоляции и подключение ее к действующим региональным проектам возможны только с согласия Азербайджана. А наша страна назвала условия такого развития ситуации. По словам главы азербайджанского государства, "все коммуникации в регионе должны открыться параллельно. Это даст возможность наладить Армении железнодорожное сообщение с Россией и Ираном, для Азербайджана это даст дополнительный путь в Нахчыванскую Автономную Республику".

"Азербайджан, Иран, Россия и Турция поддерживают этот подход. Нужен позитивный ответ Армении... После этого стабильность и безопасность в регионе станут реальностью, а это то, чего мы хотим", - сказал Президент Ильхам Алиев. И у ЕС, если они реально беспокоятся о стабильности и процветании всего региона, не может быть каких-либо возражений на этот счет. Кроме того, нужно понимать, что и в самой Армении есть изрядный скептицизм касательно того, насколько помогут выделенные ЕС средства выбраться ей из болота огромных проблем.

К примеру, ЕС заявил, что Армении будет предоставлено 2,6 млрд евро финансового содействия, из коих 600 млн евро будут направлены на строительство Сюникской (Зангезурской) части автомагистрали Север-Юг. Но, как на своей странице в Facebook написал руководитель отдела экономических исследований Бюро АРФ Дашнакцутюн, экономист Сурен Парсян, как раньше, так и сейчас нет достаточного институционального потенциала для реализации инвестиционной программы по строительству автомагистрали Север-Юг, в результате чего кредитные средства растрачивались, а результатом были некачественные и сверхдорогие дороги.

В любом случае, Армении придется отчитываться за каждый выделенный евро. Плюс, выделение каждого из траншей будет сопряжено с очень жесткими требованиями от ЕС. Выполнять которые, в условиях, когда практически все отрасли экономики РА сданы, проданы России, будет очень не просто. Попытки усидеть на двух стульях закончатся для Армении плачевно.

А в это самое время объем экспорта азербайджанского газа на рынок Европы будет увеличиваться, что укрепит взаимовыгодное сотрудничество нашей страны с ЕС. Азербайджан останется региональным гегемоном, который сейчас сконцентрирован на скорейшем восстановлении освобожденных территорий, которые превращены в сущий ад той самой Арменией, которая ныне стоит на паперти с протянутой рукой, радуясь положенным в нее купюрам и не задумываясь о том, чем в итоге придется за все это расплачиваться.

Акпер Гасанов