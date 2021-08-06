Руки Горбачевых по локти в крови азербайджанского народа

Президент СССР Михаил Горбачев развалил Советский Союз, используя постулаты марксизма. Прекрасно осознавая, что экономика первична по отношению к надстройке, он предложил развивать демократию в голодной стране. В соответствии с учением Маркса, которое сегодня успешно используют западные теоретики и политики, уровень демократии не может опережать уровень развития экономики. Степень развития экономических отношений, материально-технического благосостояния общества позволяет соответственно развивать демократические институты. Поступательное развитие экономики позволяет осуществлять параллельные шаги для развития демократических институтов.



Горбачев же совместно с "архитектором перестройки", известным агентом влияния в должности секретаря ЦК КПСС Александром Яковлевым в стране с разваленной экономикой, где население исстрадалось от накопившихся проблем, начали реформы с развития демократии, сознательно вывели народ на митинги, на улицу, вместо того, чтобы последовательно реформировать экономику, укрепить ее, и в соответствии с ее достижениями поступательно развивать демократические институты общества. Он сам пишет в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике", что "за фасадом "расцвета и сближения советских народов" скрывались острые проблемы, решения которых никто не искал... Было неизбежно, что в условиях демократизации и большей свободы всё это вырвется на поверхность". Поэтому мы сегодня утверждаем, что Горбачев действовал осознанно и целенаправленно.

В результате "демократический порыв" советского народа под руководством Горбачева развалил СССР. А главным катализатором в этом процессе развала явился разожженный им так называемый "армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе".

Поначалу агрессия Республики Армения прикрывалась термином "конфликт". Данный термин использовался в процессе провального мирного урегулирования конфликта. И это несмотря на наличие международных документов, где уже была дана объективная политико-правовая оценка оккупации Республикой Армения азербайджанских территорий. Смысл термина нес в себе содержание некоторой "нейтральности" в отношении определения виновной стороны данного факта.

Благоприятные условия для армянской агрессии создали процессы, происходившие с середины 1980-х годов в Советском Союзе. В то же время сам нагорно-карабахский конфликт, инициированный армянскими деятелями Аганбекяном, Балаяном, Боннер, Капутикян, Ситаряном, Шахназаровым и др., поощряемый руководством СССР во главе с Михаилом Горбачевым, послужил катализатором центробежных процессов, привел к многочисленным межэтническим и территориальным конфликтам на постсоветском пространстве, перевел эволюционный процесс развала СССР в революционный. Трудно поверить, что президент такой страны, как СССР, все политическое руководство страны не представляли, что националистические идеи армянства, разжигание межнациональной розни и территориальных претензий в федеративном, многонациональном государстве явятся началом конца существования этого государства, если их не пресечь в зародыше. По крайней мере, Михаил Горбачев это четко представлял. Истории известны факты, когда ему об этом говорило его окружение, члены Политбюро ЦК КПСС.

Может быть, Горбачев не знал о заявлении своего советника по экономическим вопросам Абеля Аганбекяна, сделанном в Париже в конце 1987 года, об экономической целесообразности передаче НКАО Армянской ССР? Именно это заявление было сигналом Горбачева к началу активных сепаратистских протестов. Это стало возможным только после отстранения в октябре того же года Гейдара Алиева от должности в советском правительстве. Надо же было выполнять данные армянам обещания.

Мы помним, как Горбачев назидательно поучал, разжигая конфликт между Азербайджаном и Арменией: "Есть проблема в Карабахе, надо ее обсудить, пусть народы выскажутся".

Пусть вспомнит также, какие задачи по отчуждению Карабаха от Азербайджана он поставил при назначении руководителю Комитета особого управления в Карабахе Аркадию Вольскому.

Вспомните, что активная фаза армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта началась в феврале 1988 года. Из Армянской ССР уже доносились призывы о передаче НКАО в ее состав. Вскоре после выдвижения Ереваном своих притязаний на Нагорный Карабах в конце 1980-х годов остававшиеся в стране более 300 000 азербайджанцев, по поручению и с благословления армянских властей, были насильно депортированы из Армении. Этот процесс сопровождался убийствами, пытками, насильственными исчезновениями, уничтожением имущества и грабежом на всей территории Армении. Эти акты совершались на повсеместной и систематической основе. В общей сложности в 1987-1989 годах в Армении только по официальным данным того периода было убито 216 азербайджанцев, включая детей, женщин и стариков (фактически значительно больше). Тогда же подстрекаемые Арменией сепаратистские силы в Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской Республики начали митинги, забастовки и другие акты неповиновения под лозунгом выхода из состава Азербайджанской Республики и присоединения к Республике Армения. Глаза Горбачева были закрыты: советское руководство во главе с ним делало вид, что ничего не происходит.

Даже убийство армянами 24 февраля 1988 года двух и ранение 19 азербайджанцев в Аскеранском районе Азербайджана не стало основанием для пресечения сепаратистской деятельности, преступных планов армян. Безнаказанность порождала нарастающую массу новых преступлений по принципу "снежного кома". Так, 10 марта южнее Еревана, в селе Мехмандар, населенном азербайджанцами, были убиты четыре его жителя. 25 марта в азербайджанских селах Араратского района Армении было сожжено более 100 домов, изгнано население. В середине мая вблизи Еревана вновь подверглись нападению азербайджанские села... и т. д. Об этом немало написано. И народ этого не забудет.

Кто убедит нас, что Горбачев не видел этого и не мог предотвратить преступления армян? Но, наряду с непосредственными преступниками-армянами, совершавшими многочисленные преступления по геноциду азербайджанцев, всегда будет стоять имя Михаила Горбачева.

Как может азербайджанский народ простить Горбачеву кровь сотен азербайджанцев, пролитую в январе 1990 года. Он принимал решение о вводе войск в Баку. Это была форма давления на народ с целью подавить его сопротивление и передать Карабах армянам.

Что происходит в это время в Карабахе. 4 января 1990 года армянские террористические группы взрывают мост на дороге Аскеран-Агдам. 5 января эти же группы взрывают трубопровод, снабжающий Шушу питьевой водой. 6 января в Агдаме они взрывают новое здание автовокзала, где погибают двое азербайджанцев. 9 января армяне обстреливают подразделение внутренних войск, сопровождавшее прибывших в Ханкенди секретаря ЦК КПСС А.Н.Гиренко и председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР Р.П.Нишанова, и не впускают их в город. 12 января армянские боевики осуществляют вооруженное нападение на село Тодан, в результате которого убиты четверо азербайджанцев. Уже 15 января в результате повторного нападения на село Тодан убивают двух азербайджанцев, а в селе Кяркиджахан - троих. 16 января вооруженное нападение армянских боевиков приводит к гибели одного азербайджанца в селе Шафаг Ханларского района (за пределами НКАО), а в Лачынском районе, расположенном между Арменией и тогдашней НКАО, - еще одного азербайджанца. Перечень армянских преступлений можно продолжить.

В этой ситуации руководитель СССР М. Горбачев не принимает никаких мер для борьбы с террористами в НКАО, а вводит в ночь с 19 на 20 января 1990 года войска в мирный город Баку. В операции по расстрелу мирных жителей города участвовали в основном призванные на сборы из Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области военнослужащие запаса, в большинстве своем армянской национальности. После захвата города они были тут же заменены на регулярные войска.

Михаил Горбачев сознательно вел Союз ССР к развалу, а Азербайджан был избран в качестве "разменной монеты", оплаченной армянскими взятками Раисе Максимовне Горбачевой.

Никакие статьи, никакие оправдания не помогут Горбачеву искупить свою вину. Она осталась в истории, а также пятном - в его биографии.

На этой семье лежит кровь азербайджанского народа.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР